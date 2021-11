Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Καμπάλα, της πρωτεύουσας της Ουγκάντας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, ενώ πολλά αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες με την αστυνομία να κάνει λόγο για «επίθεση».

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι επρόκειτο για μια επίθεση, όμως το ποιος ευθύνεται για αυτή αποτελεί αντικείμενο έρευνας», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας της Ουγκάντας Έντουαρντ Όχομ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δικτύου NTV Uganda, «πολλοί» άνθρωποι τραυματίστηκαν στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν η μία κοντά στο κοινοβούλιο και η άλλη κοντά στην έδρα της αστυνομίας.

Το κοινοβούλιο έχει εκκενωθεί, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Δημοσιογράφος του δικτύου δήλωσε ότι είδε δύο πτώματα, ενώ το NTV Uganda ανήρτησε στο Twitter ότι ομάδες άμεσης επέμβασης, «ανάμεσά τους και μέλη του Ερυθρού Σταυρού, χρησιμοποιούν πυροσβεστήρες για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη λεωφόρο του Κοινοβουλίου».

