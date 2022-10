Πυρκαγιά ξέσπασε σε σχολείο τυφλών στην Ουγκάντα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 μαθητές να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι έξι να τραυματιστούν σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 01:00 πμ στη Σχολή Τυφλών Σαλάμα στο Μουκόνο της Ουγκάντα, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα της χώρας Καμπάλα και μέχρι στιγμής τα αίτιά της είναι άγνωστα, αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διεξάγεται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση η οποία δεν διευκρινίζει αν όλα τα θύματα ήταν μαθητές.

Στη σχολή τυφλών Σαλάμα, η οποία ιδρύθηκε το 1999, φοιτούν πολλές δεκάδες μαθητές ηλικίας από 6 ως 25 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Salama School for the Blind was founded in 1999 by a blind educator who wanted to provide quality education for the blind.#NBSUpdates pic.twitter.com/D5rLGBEWnj