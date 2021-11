Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω παρέλαση στη Γουόκεσα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση της πόλης.

Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε ή παρακολουθούσε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Ουισκόνσιν προκάλεσε θανάτους, ενώ 11 ενήλικοι και 12 παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν κοπέλες να κάνουν την παρέλασή τους και το χορευτικό τους, και ξαφνικά παντού επικρατεί τρόμος, καθώς ο οδηγός του κόκκινου SUV παρασέρνει τους πάντες.

Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για 5 νεκρούς, href=”https://www.newsit.gr/kosmos/ouiskonsin-38xronos-raper-o-odigos-tou-aytokinitou-pou-paresyre-parelasi/3412715/” target=”_blank” rel=”noopener”> ενώ δράστης φέρεται να είναι ο 38χρονος ράπερ.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T November 22, 2021

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021

TRIGGER WARNING ⚠️



FULL VIDEO ⚠️#BREAKING



Reports of multiple injuries after car runs through Christmas parade in Wisconsin



Multiple people are feared to have been injured after a car reportedly rammed into a crowd of parade-goers in the city of #Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/BkHLY18udH — Gabriel Hébert-Rouillier 💀 (@Gab_H_R) November 22, 2021

TRIGGER WARNING ⚠️



Footage of the attack in downtown #Waukesha during the Christmas parade.



A man saves a child from being struck.



pic.twitter.com/FD4H3r7KhG — Gabriel Hébert-Rouillier 💀 (@Gab_H_R) November 22, 2021

Υπάρχουν «νεκροί», είπε ο Τόμσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για το περιστατικό, για το οποίο οι αρχές ακόμη προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Απέφυγε να διευκρινίσει πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Μπήκαν όπου βρήκαν για να γλυτώσουν

Σημείωσε ότι η εντολή που είχε δοθεί στους πολίτες στο κέντρο της πόλης να αναζητήσουν το κοντινότερο καταφύγιο έχει πλέον αρθεί.

Πολύς κόσμος, ανάμεσά τους και παιδιά, μπήκαν σε ένα δισκοπωλείο για να γλυτώσουν.

Ο Τόμσον επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του κόκκινου SUV. Συμπλήρωσε πως εξ όσων γνωρίζει, δεν υπήρξαν πυρά μέσα από το όχημα.

Γυναίκα δήλωσε στο Fox6 πως το SUV χτύπησε κυρίως μαθήτριες 9 ως 15 ετών, μέλη ομάδας χορού που συμμετείχε στην παρέλαση. Αφηγήθηκε πως αρχικά επικράτησε σιωπή, κατόπιν ακούστηκαν ουρλιαχτά και κόσμος άρχισε να τρέχει προς το σημείο για να βοηθήσει, ανέφερε το Fox6.

Σύμφωνα με την εκτίμηση άλλου αυτόπτη μάρτυρα, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα μεταξύ 60 και 70 χιλιομέτρων όταν χτύπησε κόσμο.

Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα, με περιπολικά και με αυτοκίνητα συγγενών και φίλων. Το νοσοκομείο Παίδων του Ουισκόνσιν ανέφερε μέσω Twitter ανέφερε πως εισήχθησαν 15 άτομα ως τις 20:00, από τα οποία δεν είχε υποκύψει κάποιο.

Τα σχολεία στη Γουόκεσα θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και θα είναι διαθέσιμοι ψυχολόγοι για τους μαθητές που μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη, ανέφερε η τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης.

Το 2016, φορτηγό είχε πέσει πάνω σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Νωρίτερα την ίδια χρονιά, φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ της Νίκαιας σκοτώνοντας 84 ανθρώπους. Την ευθύνη ανέλαβε επίσης το ΙΚ.

Η τραγωδία στη Γουόκεσα καταγράφηκε στο τέλος μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από ένταση στο Ουισκόνσιν, όπου ο νεαρός ακροδεξιός Κάιλ Ρίτενχαους απαλλάχθηκε στη δίκη του για τους φόνους δύο ανδρών εν μέσω ταραχών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βίας στην Κενόσα, μόλις 80 χιλιόμετρα μακριά.