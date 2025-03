Ουκρανία: 14 νεκροί και 37 τραυματίες σε Ντομπροπίλια και Χάρκοβο από ρωσικές επιθέσεις

Δύσκολη νύχτα πέρασαν η Ντομπροπίλια στα ανατολικά της Ουκρανίας και το Χάρκοβο που σφυροκοπήθηκαν από επιθέσεις της Ρωσίας.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, 11 στην πόλη Ντομπροπίλια (ανατολικά) και ακόμη 3 στην πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά) έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν – αντίστοιχα 30 και 7 – σε επιδρομές της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως μεταξύ άλλων στην Ντομπροπίλια χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι. Προκλήθηκαν ζημιές σε οκταώροφο κτίριο και 30 αυτοκίνητα.

Πάντα κατά το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, καθώς όχημα της πυροσβεστικής προσπαθούσε να σβήσει φωτιά στο πολυώροφο κτίριο, οι ρωσικές δυνάμεις «χτύπησαν ξανά, προκαλώντας ζημιά» σε αυτό.

Αρχικά ο Βαντίμ Φιλασκίν, επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 18 τραυματίες στους βομβαρδισμούς.

Η Ντομπροπίλια, πόλη περίπου 28.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, απέχει περίπου 22 χιλιόμετρα από τη βόρεια γραμμή του μετώπου στην Πόκροφσκ, όπου εκτυλίσσονται μάχες επί εβδομάδες πλέον.

At least 11 killed & 30 injured – the toll of a missile strike on central Dobropillia, Donetsk region, last night. Another 3 people were killed and 7 injured in a drone attack on a meat processing plant in Kharkiv region. In Odesa, yet another massive drone strike ignited fires… pic.twitter.com/IvTyPJ4t6i

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, η Ρωσία χρησιμοποίησε δυο πυραύλους Iskander M, έναν πύραυλο κρουζ Iskander K, καθώς και 145 drones.

Is the life of the Ukrainian people so undervalued that the Russians are allowed to do this to us day and night. “Iskander-M, Tornado-S and Geranium-2 UAVs were used against civilians. Consequences of the massive shelling of Dobropillia. https://t.co/PzAV4WPD5x pic.twitter.com/rdXdaMuysE