Ουκρανία: 3 νεκροί, μεταξύ των οποίων 1 παιδί, από νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο λίγες ώρες πριν το ραντεβού Τραμπ – Ζελένσκι

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά» ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν τη σορό άνδρα που σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν τη σορό άνδρα που σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο / Andrii Marienko / AP

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ 17 ακόμα τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία τη νύχτα της Κυριακής (17.8.25), λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες που τον συνοδεύουν στον Λευκό Οίκο.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

 

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν συνολικά 23 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.

Κατά κανόνα, οι ανακοινώσεις του είδους αφορούν μόνο το πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν από την ουκρανική πλευρά.

