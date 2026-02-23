Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανία: 3 νεκροί σε εκρήξεις σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο της έτος αύριο Τρίτη
Η πυροσβεστική στις εκρήξεις στην Οδησσό
Η πυροσβεστική στις εκρήξεις στην Οδησσό / Reuters

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν στην Οδησσό, όπου ρωσικό drone έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό προκαλώντας πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας.

Εκτός, από την Οδησσό ένας άνδρας σκοτώθηκε σε νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή σε βιομηχανική ζώνη στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση. «Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη με drones. Επλήγησαν βιομηχανικές υποδομές και ένας 33χρονος άνδρας σκοτώθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένας 45χρονος τραυματίστηκε επίσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης του Χαρκόβου, ανέφερε επίσης μια «εχθρική πυραυλική επίθεση». Την νύχτα του Σαββάτου (21.02.2026) οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με 50 πυραύλους και εκατοντάδες drones με στόχο την πρωτεύουσα, Κίεβο, σκοτώνοντας ένα άτομο.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο της έτος αύριο Τρίτη (24.02.2026). Η Μόσχα διεξάγει καθημερινές επιθέσεις στην Ουκρανία, σκοτώνοντας επανειλημμένα αμάχους.

<p

Σύμφωνα με αριθμούς της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

