Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, έπειτα από πολλές μέρες μαζικών πληγμάτων με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο το χωριό Σαντοβέ, στην περιοχή της Χερσώνας στην Ουκρανία, σκοτώνοντας έναν κάτοικο.

Οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα του από τα ερείπια του σπιτιού του, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, ο Ολεξάντρ Προκούντιν, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε στην κοινότητα Νοβοτιάγκινκα, στην ίδια περιοχή, πρόσθεσε ο Προκούντιν.

