Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τις ρωσικές δυνάμεις μέσα σε δύο εβδομάδες αντεπίθεσης στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), μια πρώτη αριθμητική εκτίμηση των ουκρανικών κερδών.

“Οι επιτυχίες μας αυτές τις δύο εβδομάδες είναι αρκετά πειστικές”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ναταλία Γκουμενιούκ, στρατιωτική εκπρόσωπος για τον νότο, “απελευθερώσαμε περίπου 500 τ. χλμ.” κυρίως τις κοινότητες Βισοκοπίλια, Μπιλογκίρκα, Σούχι, Σταβόκ και Μιρολιουμπίφκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως βομβάρδισε ζώνες στην περιοχή του Χαρκόβου στην Ουκρανία (ανατολικά) που ανακαταλήφθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τις δυνάμεις του Κιέβου στη διάρκεια μιας ξαφνικής αντεπίθεσης.

“Στις ζώνες των κοινοτήτων Κουπιάνσκ και Ιζιούμ, επλήγησαν μαχητές και εξοπλισμός του εθνικιστικού σχηματισμού ‘Kraken’ της 113ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας εδαφικής άμυνας και της 93ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας”, ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚡️Southern Command: Ukraine liberates 500 square kilometers in Kherson Oblast. Nataliia Humeniuk, spokesperson for the southern command of Ukraine's Armed Forces, said troops liberated the settlements of Vysokopillya, Novovoznesenske, Bilohirka, Sukhyi Stavok, and Myrolyubivka.

Στο μεταξύ, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στη Monde, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ δήλωσε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία εισήλθε στο “τρίτο στάδιο” και οι ουκρανικές στρατιωτικές επιτυχίες θα έχουν αποτέλεσμα “χιονοστιβάδας” μέχρι την ήττα του ρωσικού στρατού.

“Η εκστρατεία αντεπίθεσης είναι το τρίτο στάδιο”, δήλωσε ο Ρέζνικοφ καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου προωθούνται γρήγορα στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και δηλώνουν ότι έχουν ανακτήσει 3.000 τετραγωνικά μέτρα εδάφους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

“Το πρώτο στάδιο στον πόλεμο είχε σκοπό να αποτρέψει τους Ρώσους. Το δεύτερο, να εγκαθιδρύσει μια ισορροπία ανάμεσα σε εκείνους και σε εμάς στο μέτωπο, να σταθεροποιήσει το μέτωπο, και να δοκιμάσει τις ικανότητες αντοχής τους”, είπε ο υπουργός.

Reznikov emphasized that the counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine in the Kharkiv region went much better than expected. At the same time, he warned that russia may launch a counterattack, so it is too early to celebrate the victory.