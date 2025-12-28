Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε σχεδόν η ηλεκτροδότηση στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πλήγματα – Επιδιορθώνεται ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια

Να σταθεί ξανά στα πόδια της προσπαθεί η Ουκρανία μετά το χθεσινό (27.12.2025) μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών με πυραύλους και drones που προκάλεσαν μεταξύ άλλων τεράστιας έκτασης μπλακ άουτ στο Κίεβο.

Από τις ρωσικές φονικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο σήμερα (28.12.2025) ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο.

Μπλακ άουτ στο Κίεβο μετά τις ρωσικές επιδρομές / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Σε ανακοίνωσή της η εταιρία DTEK ανέφερε πως οι καταναλωτές στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου στο Κίεβο επανήλθαν στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όμως η κατάσταση παραμένει «πιο δύσκολη» στην αριστερή όχθη, όπου έκτακτες διακοπές ρεύματος παραμένουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σκοτάδι το Κίεβο μετά τις ρωσικές επιδρομές / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Επιδιορθώνεται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια

Η Ρωσία ενέτεινε τα μαζικά πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες καθώς συνεχίζει την επίθεσή της στο πεδίο της μάχης εν μέσω ειρηνευτικών προσπαθειών υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, εργασίες επιδιόρθωσης στις γραμμές μεταφοράς ξεκίνησαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έπειτα από μία ακόμη τοπική κατάπαυση πυρός που εξασφάλισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, όπως ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, επικαλούμενη τον γενικό διευθυντή της, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ομάδα του ΔΟΑΕ επιβλέπει τις επιδιορθώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών προκειμένου να αποτραπεί πυρηνικό δυστύχημα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτει η υπηρεσία.