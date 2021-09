Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου του τραυματίστηκε και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η επίθεση κατά του Σερί Σεφίρ, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/9) κοντά στο χωριό Λεσνίκι έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

Το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώτου προεδρικού συμβούλου Σερί Σεφίρ. Η αστυνομία ανέφερε ότι περισσότερες από δέκα σφαίρες έπληξαν το αυτοκίνητο του. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων σημειώνει ότι ξεκίνησε αστυνομική έρευνα για το περιστατικό.

Gunfire hit the car of Serhiy Shefir, a chief aide of President Volodymyr Zelensky, near a village in the Kyiv region, the national police reported. https://t.co/ngozZ9q82r