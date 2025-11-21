Ουκρανία: Απορρίπτουμε όποιο ειρηνευτικό σχέδιο ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές μας – «Διαπραγματευτείτε τώρα» λέει η Ρωσία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό και πολιτικό «πεδίο μάχης» του πολέμου στην Ουκρανία, με το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που προβλέπουν μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Την αμερικανική πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία σχολίασε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας., Ρουστέμ Ουμέροφ, λέγοντας πως η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές που, αναφερόμενος στα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία.

Δεν μπορούν να υπάρξουν «αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ουμέροφ σε ανάρτηση που έκανε σήμερα (21.11.2025) στα social media.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Ο Ουμέροφ διαψεύδει τους Αμερικανούς

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ όταν ήταν υπουργός Άμυνας, κάτι που ο Ουκρανός αξιωματούχος διέψευσε, υπογραμμίζοντας πως δεν συζήτησε τους όρους του σχεδίου και πολύ περισσότερο δεν τους ενέκρινε.

«Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε αμέσως ύστερα από συνομιλίες με ένα από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε μερικές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χθες Πέμπτη (20.11.2025) στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Στη διάρκεια της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός –διοργανώνοντας συναντήσεις και προετοιμάζοντας τον διάλογο. Δεν παρείχα αξιολογήσεις ή ακόμη περισσότερο εγκρίσεις οποιωνδήποτε σημείων. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία», απάντησε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Επαφές Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες

Σύμφωνα με το Reuters, Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι δεν υπήρξε διαβούλευση μαζί τους σχετικά με το σχέδιο και προγραμμάτισαν έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την κατάσταση.

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο πρόσθεσε ότι η Βρετανία και η Γερμανία ανακοίνωσαν πως οι ηγέτες τους θα συμμετάσχουν, ενώ το γραφείο του Ζελένσκι δεν έκανε ανακοίνωση σχετικά με το αν και εκείνος θα μετάσχει.

Παράλληλα, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε επικαλούμενο έναν Ουκρανό και έναν Βρετανό αξιωματούχο ότι ο Ζελένσκι θα έχει σήμερα (21.11.2025) τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η αντίδραση της Μόσχας

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (21.11.2025) ότι η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευθεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν συζητούν ακόμα τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μειώνει το περιθώριο αποφάσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευθούν και να το κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.