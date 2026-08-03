Συναγερμός στην Ευρώπη λόγω της ξηρασίας, Δούναβης και Ρήνος σε ιστορικά χαμηλά

Σε μία πρωτοφανή κρίση οδηγούν η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη. Οι μεγαλύτεροι ποταμοί της ηπείρου καταγράφουν ιστορικά χαμηλές στάθμες.

Ο Δούναβης και ο Ρήνος, δύο από τις σημαντικότερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν συνθήκες που επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές, τη γεωργία και την υδροδότηση εκατομμυρίων πολιτών.

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Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Ουγγαρία και Σερβία: Μέτρα για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Στην Ουγγαρία, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη έφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, στο Πακς, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια λειτουργίας του.

Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με λίγο περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του, καθώς η μειωμένη παροχή νερού δεν επαρκεί για την κανονική ψύξη των αντιδραστήρων.

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Χάρη στις παρεμβάσεις των μηχανικών, η τελευταία τουρμπίνα παραμένει προσωρινά σε λειτουργία, ενώ η κυβέρνηση έχει απευθύνει έκκληση για εθελοντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ήδη έχει μειώσει σημαντικά τη ζήτηση.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί μέτρα όπως η αναστολή της κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητων εμπορευματικών τρένων στις ώρες αιχμής και η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικών περιορισμών σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του.

Η κυβέρνηση του Βελιγραδίου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την ενεργειακή επάρκεια, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιματιστικά.

Η στιγμή της έκρηξης σε βράχους στον Δούναβη / πηγή φωτογραφίας Χ

Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους για να κρατήσει σε λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, όπου οι αρχές κατέφυγαν στη χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα.

Το ρουμανικό Πολεμικό Ναυτικό πυροδότησε ελεγχόμενη έκρηξη 180 κιλών εκρηκτικών σε βραχώδη σχηματισμό κοντά στο κανάλι Μπάλα, στο κάτω τμήμα του Δούναβη, προκειμένου να απομακρύνει φυσικά εμπόδια και να εκτρέψει μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κοίτη του ποταμού και, κατ’ επέκταση, προς τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που παραμένει σε λειτουργία.

Η ελεγχόμενη έκρηξη, που πραγματοποιήθηκε από το ρουμανικό Πολεμικό Ναυτικό, εκτόξευσε μια μεγάλη στήλη νερού στον αέρα, σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση που αναδεικνύει το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανατίναξη θα επιτρέψει την κατασκευή προσωρινού φράγματος, ώστε να διοχετευθεί περισσότερο νερό στο σημείο από όπου υδροδοτείται το σύστημα ψύξης του πυρηνικού σταθμού. Σύμφωνα με το ρουμανικό Πολεμικό Ναυτικό, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

W Rumunii wojsko wysadziło część skały, aby zwiększyć przepływ wody w Dunaju. Celem kontrolowanej eksplozji było utrzymanie dostaw wody do Elektrowni Jądrowej Cernavodă i zapobieżenie wyłączeniu jednego z reaktorów.



@KamilCaus pic.twitter.com/Uz1bYwB1Rr — Ekonomat (@ekonomat_pl) August 3, 2026

Οι αρχές έχουν ήδη θέσει εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες της Τσερναβόντα, με τον δεύτερο να λειτουργεί με μειωμένη ισχύ. Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας, Ράντου Μιρούτα χαρακτήρισε κρίσιμη την επιχείρηση, τονίζοντας ότι «κάθε ημέρα που ο πυρηνικός σταθμός παραμένει σε λειτουργία αποτελεί κέρδος», καθώς το όφελος για το ηλεκτρικό σύστημα είναι πολλαπλάσιο του κόστους της επιχείρησης.

Η παροχή του Δούναβη στη Ρουμανία έχει μειωθεί στα περίπου 1.500 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, λιγότερο από το 30% του μέσου όρου για την εποχή.

Οι αρχές έχουν ήδη θέσει εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες της Τσερναβόντα, με τον δεύτερο να λειτουργεί με μειωμένη ισχύ.

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας, Ράντου Μιρούτα χαρακτήρισε κρίσιμη την επιχείρηση, τονίζοντας ότι «κάθε ημέρα που ο πυρηνικός σταθμός παραμένει σε λειτουργία αποτελεί κέρδος», καθώς το όφελος για το ηλεκτρικό σύστημα είναι πολλαπλάσιο του κόστους της επιχείρησης.

Η Ρουμανία έχει ήδη κηρύξει κατάσταση επιφυλακής στον ενεργειακό τομέα, ενώ για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλες βιομηχανίες συμμετέχουν εθελοντικά στην προσπάθεια εξοικονόμησης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia και Ford ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, περιορίζοντας τη ζήτηση κατά περίπου 200 μεγαβάτ, ενώ και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις ανακοίνωσαν σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ύδρευση, τη γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής.