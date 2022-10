Τα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας συνιστούν «έγκλημα πολέμου», κατήγγειλε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά μέσω Twitter.

«Καταδικάζω με την μεγαλύτερη δριμύτητα τις σημερινές αδιάκριτες ρωσικές επιθέσεις. Η στόχευση του άμαχου πληθυσμού συνιστά έγκλημα πολέμου», έγραψε η Κατρίν Κολονά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I condemn in the strongest terms Russia’s indiscriminate strikes carried out today against Ukrainian cities.

Intentionally targeting civilians is a war crime. https://t.co/rAc1OJ5THv