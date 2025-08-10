Ουκρανία: Εξερράγησαν νάρκες σε δύο παραλίες κοντά στην Οδησσό – Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (10.08.2025), μετά από έκρηξη ναυτικών ναρκών στη θάλασσα Καρολίνο-Μπουγκάζ στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από έκρηξη στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα της Ουκρανίας.

«Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης.

«Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η παραμονή σε θαλάσσια ύδατα που δεν έχουν ελεγχθεί, είναι θανάσιμα επικίνδυνη!», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτότητα των θυμάτων θα εξακριβωθεί από τις αρχές.

| Explosión mortal en la playa de Zatoka, Odesa



Una mina detonó cerca de la costa del Mar Negro, dejando al menos 2 muertos y varios heridos.

Las autoridades habían advertido sobre el riesgo de minas flotantes tras la destrucción de la represa de Kakhovka.

La… pic.twitter.com/o0cZpNUnul — maikolking (@maikolking18732) August 10, 2025

Explosion sur la plage de Zatoka : il y a des morts

Sur la plage de Zatoka dans la région d’Odessa, une mine aurait explosé. La police a annoncé trois morts

Il y a eu deux explosions.

ForFreedom | S’abonner pic.twitter.com/NwabrEHJup — Bounty (@JoelTarnawski) August 10, 2025

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός, αλλά οι αρχές έχουν επιστήσει την προσοχή των κολυμβητών, καθώς από την εισβολή της Ρωσίας υπάρχουν διάσπαρτες νάρκες κοντά στην ακτή.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι 32 περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ασφαλείς για την κολύμβηση, ενώ 30 από αυτές βρίσκονται στην πόλη της Οδησσού.

«Καθεμία από αυτές έχει υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο: έχει επαληθευτεί η παρουσία καταφυγίων και η απουσία ναρκών τόσο στην ξηρά όσο και στο νερό», δήλωσε.

Στα θέρετρα Ζάτοκα και Καρολίνα-Μπουγκάζ, παρά το άνοιγμα των ξενοδοχείων και των χώρων αναψυχής, η πρόσβαση στις παραλίες παραμένει απαγορευμένη.

Επίσης, προέτρεψε τους πολίτες να μεταβούν στις περιοχές που είναι ανοιχτές στο κοινό και προειδοποίησε ότι η παράβλεψη των κανόνων ασφαλείας «αποτελεί άμεση απειλή για τη ζωή και την υγεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες απώλειες».

Η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι το τέλος ή την άρση του στρατιωτικού νόμου. Προς το παρόν, πολλές παραλίες είναι ναρκοθετημένες. Η πρόσβαση στην παράκτια ζώνη επιτρέπεται μόνο σε στρατιωτικό προσωπικό και άτομα που εκτελούν ειδικές αποστολές.