Κόσμος

Ουκρανία: Εξερράγησαν νάρκες σε δύο παραλίες κοντά στην Οδησσό – Τρεις νεκροί

«Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο περιφερειακός κυβερνήτης
Ουκρανία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (10.08.2025), μετά από έκρηξη ναυτικών ναρκών στη θάλασσα Καρολίνο-Μπουγκάζ στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από έκρηξη στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα της Ουκρανίας.

«Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης.

«Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η παραμονή σε θαλάσσια ύδατα που δεν έχουν ελεγχθεί, είναι θανάσιμα επικίνδυνη!», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτότητα των θυμάτων θα εξακριβωθεί από τις αρχές.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός, αλλά οι αρχές έχουν επιστήσει την προσοχή των κολυμβητών, καθώς από την εισβολή της Ρωσίας υπάρχουν διάσπαρτες νάρκες κοντά στην ακτή.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι 32 περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ασφαλείς για την κολύμβηση, ενώ 30 από αυτές βρίσκονται στην πόλη της Οδησσού.

«Καθεμία από αυτές έχει υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο: έχει επαληθευτεί η παρουσία καταφυγίων και η απουσία ναρκών τόσο στην ξηρά όσο και στο νερό», δήλωσε.

Στα θέρετρα Ζάτοκα και Καρολίνα-Μπουγκάζ, παρά το άνοιγμα των ξενοδοχείων και των χώρων αναψυχής, η πρόσβαση στις παραλίες παραμένει απαγορευμένη.

Επίσης, προέτρεψε τους πολίτες να μεταβούν στις περιοχές που είναι ανοιχτές στο κοινό και προειδοποίησε ότι η παράβλεψη των κανόνων ασφαλείας «αποτελεί άμεση απειλή για τη ζωή και την υγεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες απώλειες».

Η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι το τέλος ή την άρση του στρατιωτικού νόμου. Προς το παρόν, πολλές παραλίες είναι ναρκοθετημένες. Η πρόσβαση στην παράκτια ζώνη επιτρέπεται μόνο σε στρατιωτικό προσωπικό και άτομα που εκτελούν ειδικές αποστολές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας απειλεί να στραφεί κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήλπιζε ότι η απόφαση να καταλάβει τη Γάζα θα του έδινε μια ανάσα, όμως αυτή η κίνηση μπορεί τελικά να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας Haaretz
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία αρχείου ΑΡ / Denes Erdos
Κοινό μήνυμα Ευρωπαίων ηγετών για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: «Η πορεία προς την ειρήνη δεν αποφασίζεται χωρίς την Ουκρανία»
«Μόνο μία προσέγγιση που συνδυάζει υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφεραν
Κιρ Στάρμερ 15
Newsit logo
Newsit logo