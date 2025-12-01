Ουκρανία: Φονική ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο με 4 νεκρούς και 22 τραυματίες

Παρά τις συνεχιζόμενες αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές πόλεις σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Τη Δευτέρα (01.12.2025) η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο την πόλη Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία, εξαπολύοντας φονική πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 22 να τραυματιστούν.

«Στο Ντνίπρο έχουμε τέσσερις νεκρούς και 22 τραυματίες», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Σέρχιι Λισάκ. Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές σε βενζινάδικο, γύρω επιχειρήσεις και οχήματα.

The moment of the Iskander strike on the office in Dnipro. Likely another scam call center https://t.co/2u3DMwKhj0 pic.twitter.com/YMYI4BqfjA — VolgaLad (@cym27s) December 1, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δημοσίευσαν φωτογραφίες με καμένα αυτοκίνητα, σπασμένο σχολικό λεωφορείο, διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες και μία σορό σε μαύρη σακούλα.

Διασώστες στη Ντνίπρο / Press Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Handout via REUTERS

Το Ντνίπρο, βιομηχανικό και πανεπιστημιακό κέντρο με πληθυσμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Είναι πρωτεύουσα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2025 και από τότε προελαύνουν πολύ αργά.

Τον Ιανουάριο του 2023, ρωσικός πύραυλος είχε καταστρέψει πολυκατοικία στην ίδια πόλη, σκοτώνοντας 46 ανθρώπους, ανάμεσά τους 6 παιδιά – μία από τις πιο φονικές επιθέσεις του πολέμου.

Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και στις δύο πλευρές και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.