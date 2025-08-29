Ουκρανία: Για διαφθορά ερευνάται η εταιρεία που κατασκευάζει τους πυραύλους «Flamingo» – Εξετάζεται σύνδεση με τον Ζελένσκι

Μπορεί οι πύραυλοι cruise τύπου «Flamingo» που αποκάλυψε πρόσφατα η Ουκρανία να εντυπωσίασαν λόγω των δυνατοτήτων τους, καθώς μπορούν να πλήξουν ακόμα και την Μόσχα, ωστόσο το «θαύμα» της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ειδικότερα, οι πύραυλοι cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου «Flamingo», αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο ευρύ κοινό, με την Ουκρανία να υποστηρίζει ότι θα τους θέσει σύντομα σε επιχειρησιακή λειτουργία για πλήγματα, πιθανώς μέσα και σε ρωσικό έδαφος.

Όμως, έγινε γνωστό ότι η ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) διεξάγει έρευνα κατά της κατασκευάστριας εταιρείας Fire Point, λόγω ανησυχιών ότι παραπλάνησε την κυβέρνηση σχετικά με τις τιμές και τις παραδόσεις των drones και των πυραύλων που κατασκευάζει, δήλωσαν στην Kyiv Independent πέντε πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Η NABU ερευνά, επίσης, τον συνιδιοκτήτη του κινηματογραφικού στούντιο «Kvartal 95» που είχε ιδρύσει παλαιότερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Tymur Mindich φέρεται να είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας, ανέφεραν πηγές.

Μέχρι πρόσφατα, η Fire Point, η οποία πέρα από τους πυραύλους Flamingo, κατασκευάζει και τα drones μεγάλου βεληνεκούς FP-1, ήταν σχεδόν άγνωστη εκτός των αμυντικών κύκλων της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι φαινόταν να είναι ένας από τους μεγαλύτερους – αν όχι ο μεγαλύτερος – αποδέκτης κονδυλίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για drones, από τότε που ιδρύθηκε το 2023, σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύπτει η Kyiv Independent.

Ο νέος ουκρανικός πύραυλος cruise Flamingo, με βεληνεκές έως και 3.000 χιλιόμετρα, κοστίζει λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το περιοδικό Economist.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, «πάνω από το 90% της τελικής συναρμολόγησης γίνεται σε μυστικές εγκαταστάσεις διάσπαρτες σε όλη την Ουκρανία».

Η Fire Point αρνείται τις κατηγορίες

Στο πλαίσιο της έρευνας, η NABU διερευνά ανησυχίες ότι η Fire Point αύξησε είτε την αξία των εξαρτημάτων της είτε τον αριθμό των drones που παραδίδει στον στρατό, ή και τα δύο».

Το 2024, η εταιρεία πούλησε drones αξίας 320 εκατομμυρίων δολαρίων στο κράτος, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού του υπουργείου για drones. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει κατασκευάσει περίπου 2.000 drones και σχεδιάζει να φτάσει τα 9.000 το 2025.

Η Fire Point αρνείται τις κατηγορίες για διαφθορά, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση πολιτική. «Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε για μυστικά εκεί που δεν υπάρχουν», δήλωσε η Ιρίνα Τέρεχ, επικεφαλής τεχνολογίας της Fire Point.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουλίου, ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στην ουκρανική κυβέρνηση και στην ανεξάρτητη αρχή NABU, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε νόμο που περιόριζε τις ελευθερίες της και την έθετε απευθείας υπό τον έλεγχό του.

Ωστόσο, μετά από έντονες αντιδράσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό από την ΕΕ, ο Ζελένσκι πέρασε νέο νόμο που αποκατέστησε την ανεξαρτησία της αρχής.

