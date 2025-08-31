Ουκρανία: Η ιστορία της σκυλίτσας που έψαχνε στα συντρίμμια τον νεκρό της ιδιοκτήτη «ραγίζει καρδιές»

Η Jesse μας θυμίζει τον Χάτσικο… Η ιστορία της σκυλίτσας στην Ουκρανία, που έψαχνε για δύο μέρες τον ιδιοκτήτη της ο οποίος είχε πεθάνει σε ρωσικό βομβαρδισμό, έχει προκαλέσει συγκίνηση.

Για δύο ολόκληρες ημέρες η σκυλίτσα με το όνομα Jesse, έψαχνε στα συντρίμμια πολυκατοικίας στο Κίεβο, τον ιδιοκτήτη της που σκοτώθηκε κατά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στις 28 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζουν τον σκύλο ουρλιάζει και να περιπλανιέται κοντά στην κατεστραμμένη είσοδο πολυκατοικίας στο Κίεβο, το σπίτι που ζούσε με τον ιδιοκτήτη της πριν την τραγωδία.

«Ο κόσμος της σταμάτησε στις 28 Αυγούστου. Αλλά η αδιάρρηκτη πίστη της κράτησε τη Jesse ανάμεσα στα ερείπια στο Κίεβο», ανέφερε σε ανάρτησή της η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις η Ρωσία στη συγκεκριμένη επίθεση εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και περισσότερους από 30 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, ενώ έχασαν τη ζωή τους 23 άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο ιδιοκτήτης της Jesse.

Τελικά τη σκυλίτσα υιοθέτησαν διασώστες της πολιτικής προστασίας την υιοθέτησαν, και χάρισαν μία νέα οικογένεια και ένα νέο σπίτι.