Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου της ουκρανικής βουλής, Αντρίι Παρούμπι από πυροβολισμούς στο Λβιβ

Ο άντρας που παρίστανε τον ντελιβερά φαίνεται να πυροβόλησε οκτώ φορές τον Ουκρανό βουλευτή
Η στιγμή της δολοφονίας
Η στιγμή της δολοφονίας / φωτό από βίντεο X

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου και κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της Μεϊντάν το 2014, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα, Σάββατο (30/8/2025), στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η αστυνομία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως έγινε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι είναι ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν αυτός που διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Ο 54χρονος βουλευτής Αντρίι Παρούμπι κεντρικό πρόσωπο της επανάστασης υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του Μεϊντάν, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019.

Υπήρξε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το 2014 μάλιστα είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Σε φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον τόπο του εγκλήματος και δημοσιεύτηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ, όμως η γνησιότητά τους δεν έχει επαληθευτεί, διακρίνεται ένας άνδρας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα να κείτεται στον δρόμο.

Ο βουλευτής
φωτό X @OpenNewNews

Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη «ενός πατριώτη», του οπίου «η συμβολή ήταν μεγάλη στον σχηματισμό του κράτους μας».

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ενώ οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι για τους οποίους έγινε στόχος είναι προς το παρόν άγνωστοι.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Κόσμος
