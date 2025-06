Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων: Οι εικόνες που ανέβασε στα social ο Ζελένσκι

Μία ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη(19.06.25) Ρωσία και Ουκρανία, όπως μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία , επικαλούμενα ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η ανταλλαγή έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δημοσίευσε φωτογραφίες των Ουκρανών στρατιωτών που ήταν στην ρωσική αιχμαλωσία, στις οποίοι φαίνονται να χαμογελούν και να έχουν τυλίξει γύρω τους την ουκρανική σημαία.

Οι περισσότεροι όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος κρατούνταν αιχμάλωτοι από τους πρώτους μήνες της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο διευκρίνισε ότι στον νέο αυτό γύρο ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου στο πλαίσιο των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, αντηλλάγησαν αιχμάλωτοι πολέμου από την κατηγορία των «βαριά ασθενών και τραυματιών».

«Οι στρατιώτες υπαξιωματικοί και οπλίτες – συνοριοφύλακες και εθνοφρουροί που κρατούσαν άμυνα σε τέσσερις κατευθύνσεις επέστρεψαν στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν συλληφθεί το 2022. Ένας – το 2024», αναφέρει σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

Our people are returning home from Russian captivity. These are warriors of the Armed Forces, the National Guard, and the State Border Guard Service. Most of them had been held captive since 2022.



