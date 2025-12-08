Ουκρανία: Καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος Su-27 – Νεκρός ο πιλότος

Την ίδια στιγμή που εντείνονται οι διπλωματικές «μάχες» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι φονικές μάχες συνεχίζονται με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να θρηνεί τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους τύπου Su-27.

Ειδικότερα, ο Αντισμήναρχος Γεβγκένι Ιβάνοφ έχασε σήμερα (08.12.2025) την ζωή του όταν το μαχητικό αεροσκάφος του τύπου Su-27 συνετρίβη ενώ πετούσε στην ανατολική Ουκρανία.

Ο νεκρός πιλότος υπηρετούσε στην 39η Τακτική Ταξιαρχία Αεροπορίας και εκτελούσε αποστολή όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Telegram δεν διευκρινίζει τα αίτια της απώλειας του μαχητικού αεροσκάφους και του πιλότου, ενώ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού πιλότου.

Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κατάρριψη μετά από εμπλοκή με ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις ή από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα.