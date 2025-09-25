Ουκρανία: Καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό στην Ζαπορίζια – Βίντεο από την καταστροφή δύο An-26 στην Κριμαία

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) κατέστρεψε δύο μεταγωγικά αεροσκάφη An-26 της Ρωσίας, καθώς και δύο σταθμούς ραντάρ σε μια επίθεση με drones στην κατεχόμενη Κριμαία.

Αυτή η επίθεση της Ουκρανίας αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, υψηλής αξίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανέφερε η GUR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι ειδικές δυνάμεις της έβαλαν φωτιά στα αεροσκάφη και κατέστρεψαν ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ επιτήρησης επιφάνειας μαζί με τον παράκτιο σταθμό ραντάρ MR-10M1 Mys M1.

Το An-26, ένα δικινητήριο αεροσκάφος της σοβιετικής εποχής, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για μεταφορές μικρών και μεσαίων αποστάσεων, με δυνατότητα μεταφοράς έως 40 στρατιωτών ή 5,5 τόνων φορτίου.

Ο σταθμός ραντάρ είναι ένα σύστημα παράκτιας άμυνας που παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση και παρακολουθεί στόχους στην επιφάνεια της θάλασσας. «Πόσο καλά καίγονται τα μεταγωγικά αεροσκάφη An-26 των Μοσχοβιτών – δείτε το βίντεο!» ανέφερε η GUR σε μια ανάρτηση στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων χτυπούν με αποτελεσματικό τρόπο ρωσικούς στόχους υψηλής επιχειρησιακής αξίας στην κατεχόμενη Κριμαία. Στις 21 Σεπτεμβρίου, η GUR κατέστρεψε τρία στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Mi-8 και έναν σταθμό ραντάρ στην ίδια περιφέρεια, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 καταστράφηκαν αεροσκάφη ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου Be-12, τα οποία για περιπολίες στη Μαύρη Θάλασσα και για την ανίχνευση ουκρανικών θαλάσσιων drones (USV).

Την ίδια ώρα, σημαντικές απώλειες προκάλεσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, αφού όπως ανακοίνωσε σήμερα (25.09.2025) το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, καταρρίφθηκε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου Su-34 στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με το Κίεβο, το ρωσικό Su-34 είχε αναπτυχθεί στην Ζαπορίζια για να πραγματοποιήσει αεροπορικούς βομβαρδισμούς με κατευθυνόμενα πυρομαχικά εναντίον ουκρανικών θέσεων, όταν το «κλείδωσαν» οι δυνάμεις αεράμυνας, που κατάφεραν τελικά να το καταρρίψουν στις 4 π.μ. (τοπική ώρα).