Ουκρανία: Μπαράζ επαφών με Ευρωπαίους για το σχέδιο Τραμπ – «Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία», δηλώνει ο Ζελένσκι

Η διπλωματία της Ουκρανίας έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση στη Γενεύη, στην Ελβετία, όπου η αντιπροσωπεία υπό τον Άντριι Γερμάκ ξεκίνησε έναν κύκλο διαβουλεύσεων γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, που θεωρείται πιθανή βάση για μια εκεχειρία με τη Ρωσία.

Από το πρωί στην Ελβετία, η Ουκρανία συναντήθηκε με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, για το σχέδιο ειρήνης με την Ρωσία.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram και στο X, υπογραμμίζοντας τον «εποικοδομητικό» χαρακτήρα των συνομιλιών.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται το Sky News, οι χώρες της ΕΕ έχουν επεξεργαστεί μια αντιπρόταση, την οποία σκοπεύουν να καταθέσουν κατά τις συνομιλίες για το σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η πρόταση αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απόσυρση των περιορισμών που είχαν προταθεί για τον ουκρανικό στρατό, την επιστροφή του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο Κίεβο, καθώς και τη διευθέτηση των εδαφικών διαφορών μετά την επίτευξη εκεχειρίας, σύμφωνα με την Washington Post.

Από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σε ανάρτησή του στο X την επανενεργοποίηση της διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι οι ουκρανικές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες συνεργάζονται «σε στενό συντονισμό».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα για «ένα απτό αποτέλεσμα» των συνομιλιών, τονίζοντας παράλληλα τον βασικό στόχο: «Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία και να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει».

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

«Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας» επαναλαμβάνει η ΕΕ

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα εξελίσσεται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι σκοπεύει να έχει καθοριστικό ρόλο σε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Σε μια σαφή δήλωση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβε τρεις θεμελιώδεις αρχές που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας αξιόπιστης συμφωνίας. Πρώτον, το απαραβίαστο των ουκρανικών συνόρων: «Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας», τόνισε.

Δεύτερον, η άρνηση οποιουδήποτε περιορισμού στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος θα καθιστούσε τη χώρα ευάλωτη και θα υπονόμευε την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τρίτον, η ανάγκη να αναγνωριστεί πλήρως ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το Κίεβο έχει «επιλέξει μια ευρωπαϊκή πορεία».

Για τις Βρυξέλλες, ο στόχος παραμένει ξεκάθαρος: κάθε ειρηνευτική λύση πρέπει όχι μόνο να σταματά τις συγκρούσεις, αλλά και να αποτρέπει τη δημιουργία προϋποθέσεων για μελλοντικές εντάσεις, διασφαλίζοντας την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία της Ουκρανίας.

Το Βερολίνο αμφιβάλλει για την επίτευξη συμφωνίας πριν από την Πέμπτη

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει έως την Πέμπτη συμφωνία γύρω από το σχέδιο που έχει προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής την Κυριακή, ο Μερτς υπενθύμισε ότι οι διαφορές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές παραμένουν σημαντικές.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει μια συμφωνία μέχρι την Πέμπτη. Απέχουμε ακόμη πολύ από αυτό», τόνισε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο στόχος δεν είναι «απόλυτα αδύνατος».

Ωστόσο, όπως είπε, τα επίμονα χάσματα καθιστούν την επίτευξη συμβιβασμού μάλλον απίθανη σε αυτή τη φάση: «Διατηρώ επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει τέτοιο αποτέλεσμα, δεδομένων των διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν.»