Γερμανία: Κατάρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Τρεις αγνοούμενοι

Αγνοούνται δύο γυναίκες και ένας άντρας
Έκρηξη σε πολυκατοικία στην πόλη Görlitz της Γερμανίας
Ομάδες διάσωσης στη Γερμανία αναζητούν το πρωί της Τρίτης (19.05.2026) τρία άτομα που αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτιρίου από έκρηξη αερίου στην ανατολική πόλη Γκέρλιτς, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μια έκρηξη αερίου μπορεί να ήταν η αιτία της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, η οποία σημειώθηκε τη Δευτέρα (18.05.2026) το βράδυ. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν με μεγάλη προσοχή στο σημείο σε περίπτωση διαρροής αερίου, ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων κάτω από τα ερείπια με τη βοήθεια σκύλων έρευνας, οι διασώστες άρχισαν να καθαρίζουν τα συντρίμμια με εκσκαφέα και χειροκίνητα γύρω στις 2 π.μ. της Τρίτης.

«Δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ρουμανικής υπηκοότητας, και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας» αναζητούν διασώστες που εργάζονταν με γυμνά χέρια καθώς χρήση βαρέος εξοπλισμού θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη από τις σπασμένες σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Οι αρχικές ανησυχίες ότι έως και πέντε άτομα μπορεί να είχαν θαφτεί κάτω από τα ερείπια αποδείχθηκαν λανθασμένες, ανέφερε η αστυνομία.

Σκύλοι από μονάδα διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού (DRK) στο Φράιμπεργκ βρίσκονται ήδη στο σημείο. Διασώστης είπε: «Ελπίζουμε να βρούμε τους αγνοούμενους ζωντανούς σε κοιλότητες, αλλά η ελπίδα είναι μικρή».

Αρχικά, υπήρχαν φόβοι ότι αγνοούνταν άλλα δύο άτομα, αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι για καλή τους τύχη, είχαν αποφασίσει να κάνουν μια βόλτα πριν μπουν στο διαμέρισμά τους, ανέφερε η εφημερίδα Bild.

Το κατεστραμμένο κτίριο σε ιστορικό στιλ Γουλιέλμου του 19ου αιώνα, περιείχε ενοικιαζόμενα και εξοχικά διαμερίσματα, ανέφερε η αστυνομία.

