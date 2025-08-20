Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από τη νέα «μαζική επίθεση» με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (20.8.25) η ουκρανική κρατική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η δημοτική αρχή του Ισμαήλ, στην περιφέρεια της Οδησσού, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι από την επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία, υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

JUST IN:



Massive strike in Odessa: Russia’s Iskander-M obliterated a German-supplied IRIS-T SLM air defense site.



TEL launcher, TRML-4D radar, command post & ammo vehicles — all destroyed.



Another NATO “wonder weapon” reduced to ashes. pic.twitter.com/AO14RMn2NE — RussiaNews (@mog_russEN) August 19, 2025

Odessa is being hit tonight pic.twitter.com/MGDD0BtI36
August 19, 2025

Triton Oil Depot in Izmail, Odessa region, after 28 Geran strikes! pic.twitter.com/7iUpu4Y15e — Gabe (@GabeZZOZZ) August 20, 2025

Ukrainian channels claim that an air defense system was hit in Odessa pic.twitter.com/yArzWvXVqa — ARIKA(@nidhisj2001) August 20, 2025

Εξάλλου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.