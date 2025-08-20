Κόσμος

Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων ενώ σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικά drones τη νύχτα της Τρίτης
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν τη σορό άνδρα που σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν τη σορό άνδρα που σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο / Andrii Marienko / AP

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από τη νέα «μαζική επίθεση» με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (20.8.25) η ουκρανική κρατική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η δημοτική αρχή του Ισμαήλ, στην περιφέρεια της Οδησσού, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι από την επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία, υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Εξάλλου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

