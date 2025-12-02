Κόσμος

Ουκρανία: Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» – Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο

«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Πούτιν / Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα (2/12/2025) ότι συνεχίζονται οι μάχες στο Ποκρόφσκ, στρατηγικής σημασίας κόμβο στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, παρότι το Κρεμλίνο διαβεβαιώνει πως βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσίας.

Η Μόσχα μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία τους στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το Κίεβο επιμένει πως το σκηνικό στην πόλη της Ουκρανίας ήταν σκηνοθετημένο.

«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης, ώστε οι προπαγανδιστές να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν (σ.σ. το στιγμιότυπο) ως αποδεικτικό στοιχείο», ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων που είναι αρμόδιο για το ανατολικό μέτωπο. «Αμέσως μετά, (οι εισβολείς) τράπηκαν σε φυγή, καθώς συνεχίζεται η εκκαθάριση της περιοχής από εχθρικές δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι το Ποκρόφσκ βρίσκεται «εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων». Κάλεσε επίσης όποιον δημοσιογράφο έχει αμφιβολίες, να επισκεφθεί την πόλη: «Έχω ήδη προτείνει σε συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων και ξένων (δημοσιογράφων) να επισκεφθούν το Κρασνοαρμέισκ (σ.σ. όπως ονομαζόταν το Ποκρόφσκ την εποχή της ΕΣΣΔ) για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι ποια είναι η κατάσταση».

Οι μάχες για τον έλεγχο των πόλεων Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ, με συνολικό πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, μαίνονται εδώ και μήνες. Εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες είχαν εισβάλει σε περιοχές του Ποκρόφσκ από τον Σεπτέμβριο 2025, αποδυναμώνοντας την άμυνα της χώρας.

Το Ποκρόφσκ είναι μία πόλη που αποτελεί οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο, στρατηγικής σημασίας, που οδηγεί στα εναπομείναντα προπύργια των ουκρανικών στρατευμάτων στο ανατολικό άκρο της Ουκρανίας.

Η κατάληψή του θα περιέπλεκε τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές, ενώ θα προσέφερε στα ρωσικά στρατεύματα εφαλτήριο για την προώθησή τους προς δυσμάς και βορρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
O Τραμπ χαρακτηρίζει «χάος» την κατάσταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: «Είναι δύσκολο να επιλυθεί»
«Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά
Ντόναλντ Τραμπ
«Αισιοδοξία» βλέπει ο Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν
Ένα νέο περιστατικό «δημόσιας δικαιοσύνης» που αποτυπώνει την ταχεία κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι Ταλιμπάν πολλαπλασιάζουν τις εκτελέσεις και επιβάλλουν τη σκληρή εκδοχή της σαρία
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν
Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο
Ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.
Πούτιν
Ανανεώθηκε πριν 49 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo