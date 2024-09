Ουκρανία: Ο Πούτιν έπνιξε στο αίμα την Πολτάβα – Τουλάχιστον 49 νεκροί και 219 τραυματίες

Μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στην πόλη Πολτάβα. Ο απολογισμός ακόμα δεν είναι τελικός και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι νεκροί είναι τουλάχιστον 49 και οι τραυματίες 219.

Στην Ουκρανία κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος ενώ ο Πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «τα καθάρματα που το έκαναν αυτό θα το πληρώσουν».

Οι Ρώσοι χτύπησαν με δυο βαλλιστικούς πυραύλους ένα στρατιωτικό ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία και ένα κοντινό νοσοκομείο».

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων. «Συνέβη την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν προς το υπόγειο καταφύγιο», τόνισε.

«Χάρη στο συντονισμένο έργο των διασωστών και των γιατρών, διασώθηκαν 25 άτομα, 11 από τα οποία απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, οι διασώστες συνεχίζουν αυτή τη στιγμή το έργο τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι διέταξε «μια πλήρη και ταχεία έρευνα» για τις συνθήκες που επέτρεψαν αυτή τη ρωσική επίθεση.

🇷🇺⚔️🇺🇦 | #Russian missile strike devastates Poltava city

*At least 47 people killed, 206 injured

*Ukraine suffers significant loss of life and injury



📌 #Poltava | #Ukraine

Date: September 03.2024#Russia | #Ukrainian pic.twitter.com/Lk3FncQcaJ — Weather monitor (@Weathermonitors) September 3, 2024

Update as of 16:30 Kyiv time.

47 killed and 206 injured after Russia’s strike at the city of #Poltava 🕯️ https://t.co/wF7GCfdtgn — UKR Embassy in FIN (@UA_Emb_FI) September 3, 2024

Υποσχέθηκε επίσης η Ρωσία να λογοδοτήσει και κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν επειγόντως περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπάει βαθιά στο ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.