Ουκρανία: Ο στρατός ανακατέλαβε 201 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ζώνη της Ζαπορίζια μέσα σε 5 μέρες

Ρώσοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι την ίδια χρονική περίοδο «κόπηκε» η πρόσβαση των ρωσικών drones στο Starlink και επηρεάστηκε η έκβαση των μαχών
Ουκρανικό αυτοκινούημενο πυροβόλο τύπου Caesar
Ουκρανικό αυτοκινούημενο πυροβόλο τύπου Caesar / REUTERS / Stringer

Μπορεί να έχουν ενταθεί οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία ωστόσο οι μάχες συνεχίζονται και το μέτωπο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια είναι ρευστή, με τις ρωσικές δυνάμεις να υποχωρούν.

Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), ο στρατός της Ουκρανίας σημείωσε πολύ σημαντικά εδαφικά κέρδη στη Ζαπορίζια, που υπολογίζεται σε 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την περασμένη Τετάρτη (11.02.2026).

Την ίδια περίοδο που Ρώσοι στρατιωτικοί παρατηρητές μιλούσαν για τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου Starlink που χρησιμοποιούσε η Μόσχα στο μέτωπο.

Οι δυνάμεις του Κιέβου δεν είχαν καταλάβει τόσο μεγάλη έκταση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2023, όταν είχαν εξαπολύσει την αντεπίθεσή τους. Τα εδάφη που ανακατέλαβαν αντιστοιχούν σχεδόν στα εδαφικά κέρδη που είχαν οι Ρώσοι όλον τον Δεκέμβριο (244 τετρ. χλμ.).

«Αυτές οι ουκρανικές αντεπιθέσεις επωφελούνται πιθανότατα από το μπλοκάρισμα της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink που, σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, δυσχεραίνει τις επικοινωνίες» ανέφερε το ISW, που συνεργάζεται με το Critical Threats Project, ένα άλλο αμερικανικό ινστιτούτο προβληματισμού.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2026, Ρώσοι στρατιωτικοί παρατηρητές διαπίστωσαν ότι διακόπηκε η πρόσβαση στο Starlink, αφού ο ιδιοκτήτης του, ο Έλον Μασκ, ανακοίνωσε «μέτρα» για να σταματήσει η χρήση του δικτύου του από το Κρεμλίνο.

Το Κίεβο υποστήριζε ότι τα ρωσικά drones το χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και να πλήττουν με ακρίβεια τους στόχους τους.

Την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να έχουν πρόσβαση στο Starlink, οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στο μέτωπο μόνο μία ημέρα, την 9η Φεβρουαρίου 2206, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες οι Ουκρανοί κέρδιζαν έδαφος.

Τα ουκρανικά κέρδη επικεντρώνονται κυρίως σε μια περίοχή περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ζαπορίζια, σε μια ζώνη όπου οι Ρώσοι είχαν προωθηθεί πολύ από το περασμένο καλοκαίρι.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, η Μόσχα είχε υπό τον έλεγχό της, πλήρως ή μερικώς, το 19,5% του ουκρανικού εδάφους, από 18,6% πέρυσι. Περίπου το 7%, η Κριμαία και ένα μέρος του Ντονμπάς, ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.

