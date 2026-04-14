Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικά drones, σε αποθήκες στη Ζαπορίζια και Ντονέτσκ

Ο στρατός της Ουκρανίας έκανε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση όσον αφορά τον εξοπλισμό της Ρωσίας. Κατάφερε και έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones με πυραύλους κρουζ τύπου SCALP και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε ένα κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ κατά την διάρκεια της νύχτας (13.04.2026).

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ στη Ρωσία, αναφέρει το γενικό επιτελείου του στρατού της Ουκρανίας σε ανακοίνωση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι απώλειες του εχθρού και η έκταση των ζημιών αξιολογούνται επί του παρόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.