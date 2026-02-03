Κόσμος

Ουκρανία: «Οι νέες επιδρομές με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία ήταν οι πιο ισχυρές του 2026»

Υπέστησαν ζημιές εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στο Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και τη Ντνίπρο
Ουκρανοί στρατιώτες στο Κίεβο μετά τις ρωσικές επιθέσεις
Ουκρανοί στρατιώτες στο Κίεβο μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Με φόντο τις πολικές θερμοκρασίες του χειμώνα που βιώνει αυτές τις ημέρες η Ουκρανία, η Ρωσία πραγματοποιεί καταστροφικές επιθέσεις βάζοντας στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις.

Η Ρωσία εκτόξευσε χθες (02.02.2026) εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και άλλες πόλεις.

Τα πλήγματα που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας ήταν «τα πιο ισχυρά» της φετινής χρονιάς, ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία διαχείρισης του δικτύου DTEK.

«Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο ισχυρή επίθεση εναντίον του ενεργειακού τομέα από την αρχή του έτους», επεσήμανε η ιδιωτική αυτή εταιρεία στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια, εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στο Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και τη Ντνίπρο, υπέστησαν ζημιές και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

