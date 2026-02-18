Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: «Ουσιαστικές αλλά δύσκολες οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία – Σημειώθηκε πρόοδος»

Από την άλλη πλευρά ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι θέσεις Κιέβου και Μόσχας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξακολουθούν «να διαφέρουν»
Οι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις
Οι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις / Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout via REUTERS

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει σε λίγες μέρες τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και οι δύο χώρες πραγματοποίησαν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, υπό την μεσολάβηση των ΗΠΑ, για να βρουν μια «χρυσή τομή» που θα οδηγήσει στον τερματισμό του.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Ρωσία ήταν «ήταν εντατικές και ουσιαστικές», ενώ και η Μόσχα τις χαρακτήρισε ως «δύσκολες».

Οι διαπραγματεύσεις ανΟυκρανών και Ρώσων με τη μεσολάβηση Αμερικανών ήταν ουσιαστικές και σημειώθηκε πρόοδος, εκτίμησε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

«Αυτό το πολύπλοκο έργο απαιτεί τη συμφωνία όλων των μερών και επαρκή χρόνο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων στο τέλος της δεύτερης ημέρας των τριμερών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα θα είναι «η επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης» για την υποβολή ενός εγγράφου προς εξέταση από τους προέδρους. «Αρκετά σημεία έχουν διευκρινιστεί, ενώ άλλα απαιτούν περαιτέρω συντονισμό», σημείωσε.

«Το καθήκον μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πρακτικό, και όχι μόνο τυπικό, πλαίσιο», πρόσθεσε ο Ουμέροφ, τονίζοντας ότι για το Κίεβο, «ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι θέσεις του Κιέβου και της Μόσχας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξακολουθούν «να διαφέρουν» σε πολλά ζητήματα, μετά τη διεξαγωγή των τριμερών διαπραγματεύσεων.

«Μπορούμε να δούμε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος, όμως προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν» σε «ευαίσθητα» ζητήματα, όπως το εδαφικό και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός, σημείωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους μέσω του WhatsApp, κάνοντας λόγο για «όχι εύκολες διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν στη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.

Κόσμος
