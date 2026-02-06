Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει στον θάνατο 177.477 στρατιώτες από τη Ρωσία σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία του BBC και το ερευνητικό site Mediazona.

Το BBC επισημαίνει πως οι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία προέρχονται κυρίως από περιοχές στη Ρωσία, το επίπεδο φτώχειας είναι υψηλότερο

Ένα από τα βασικά επίσημα κριτήρια αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου είναι το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 18.939 ρούβλια (247 δολάρια) ανά μήνα.

Σύμφωνα με την καταγραφή της έρευνας του BBC, το 56% όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο, δηλαδή οι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς ήταν εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές φυλάκισης σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατό όταν άρχισε ο πόλεμος.

Το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών, 33%, το έχουν οι εθελοντές.

Το ποσοστό των καταδικασθέντων μειώθηκε στο 12% από το 19% που ήταν πέρυσι.

Η κυρία αιτία αυτής της μείωσης συνίσταται στο ότι όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη για ποινικές υποθέσεις στέλνονται στο μέτωπο πριν γίνει η δίκη.

Συγκεκριμένα το 2024 η Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) επέτρεψε να αναστέλλονται οι ποινικές υποθέσεις και τα δικαστήρια εάν οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν σύμβαση με τον στρατό.

Ως εκ τούτου τα άτομα αυτά, όπως επισημαίνει η έρευνα, συμπεριλαμβάνονται στους εθελοντές. Οι απώλειες μεταξύ των επίστρατων φθάνουν το 11%.

Για ένα ποσοστό 26% των νεκρών, δεν έγινε δυνατόν να προσδιοριστεί η κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς μετά την έναρξη της επιστράτευσης, οι νεκρολογίες περιείχαν σημαντικά λιγότερα πρωτογενή δεδομένα.

Επιπλέον, πολλές δημοσιεύσεις συνοδεύονται από φωτογραφίες αξιωματικών με πολιτικά ρούχα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικούς καριέρας.

Συνολικά, αναφέρεται στην έρευνα του BBC, έχουν καταγραφεί 6.468 αξιωματικοί που σκοτώθηκαν με βαθμό από υπολοχαγό έως στρατηγό. Το ποσοστό τους στον συνολικό αριθμό των θυμάτων μειώνεται και παραμένει στο 2-3%.

Συγκριτικά, τους πρώτους μήνες του πολέμου, οι αξιωματικοί αντιπροσώπευαν έως και το 20% των νεκρών.