Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας γνωστοποίησε σήμερα ότι υπέβαλε πρόταση στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για διακοπή των διπλωματικών σχέσεων του Κιέβου με την Τεχεράνη, εξαιτίας της προμήθειας όπλων του Ιράν στη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία έχει αποδώσει τόσο τις επιθέσεις της 10ης Οκτωβρίου στο Κίεβο, όσο και τις χθεσινές, σε drones-καμικάζι τύπου Shahed-136, που – πάντα κατά την ουκρανική πλευρά – προμήθευσε η Τεχεράνη στη Μόσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Τεχεράνη φέρει απόλυτη ευθύνη για καταστροφές στην Ουκρανία.

Επιπλέον ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε πως θα ζητήσει επίσημα από το Ισραήλ – «ορκισμένο» εχθρό του Ιράν – άμεσες προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας και συνεργασία στον τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚡️Ukraine will officially ask Israel for the transfer of air defense systems, – Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba.