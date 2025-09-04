Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτύπησε ανθρωπιστική αποστολή ενώ η «συμμαχία των προθύμων» συζητά για εγγυήσεις ασφαλείας

Την ίδια στιγμή που Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου και για τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε ανθρωπιστική αποστολή κοντά στην πόλη Τσερνίχιβ, στην βόρεια Ουκρανία.

Όπως δήλωσε σήμερα (04.09.2025) ο τοπικός αξιωματούχος από την Ουκρανία, ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια ομάδα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων στην περιοχή Τσερνίχιβ, με αποτέλεσμα δύο μέλη της να χάσουν την ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος του Τσερνίχιφ, Ντμίτρο Μπριζίνσκι, δήλωσε ότι την ώρα του πυραυλικού πλήγματος, τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής, στην οποία συμμετείχαν και μέλη του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων, τα οποία φορούσαν διακριτικά μπλε γιλέκα για να μην θεωρηθούν στρατιωτικό προσωπικό, αποναρκοθετούσαν την περιοχή.

The Russian army launched a missile strike on humanitarian demining mission workers who were working in the Chernihiv region.



One person was killed, two were wounded.



This is a war crime. pic.twitter.com/8IFbF889Qa — Денис Казанський (@den_kazansky) September 4, 2025

Νωρίτερα, σήμερα (04.09.2025) το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Νοβοσελίφκα στην ουκρανική νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την είδηση από το πεδίο της μάχης.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε πως οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων».