Ουκρανία: Συνελήφθησαν Κινέζοι κατάσκοποι με απόρρητες πληροφορίες για τους προηγμένους πυραύλους Neptune

Δύο Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν σήμερα (09.07.2025) στην Ουκρανία, από την κρατική υπηρεσία ασφαλείας (SB) με την κατηγορία ότι είναι κατάσκοποι που ήθελαν να αποκτήσουν ευαίσθητες και απόρρητες πληροφορίες για ένα σημαντικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων.

Ειδικότερα, η SBU ανακοίνωσε πως «συνελήφθησαν οι δύο Κινέζοι κατάσκοποι, ένας πατέρας και ο γιός του, επειδή προσπαθούσαν να μεταφέρουν παράνομα, από την Ουκρανία στην Κίνα, μυστικά έγγραφα για με τους πυραύλους R-360 Neptune».

Με την εκτόξευση δύο πυραύλων Neptune, η Ουκρανία κατέστρεψε και βύθισε το ρωσικό καταδρομικό Moskva τον Απρίλιο του 2022, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που έχει βυθιστεί σε μάχη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

