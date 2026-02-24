Κόσμος

Ουκρανία: Τα παιδιά είναι για να παίζουν όχι για να κλαίνε τους νεκρούς τους – Η φωτογραφία του πολέμου

Η Ευρώπη υψώνει ανάστημα και σήμερα απέναντι στον αναθεωρητισμό του Πούτιν
παιδί δακρύζει στο Ιρπίν
Ένα παιδί δακρύζει την στιγμή που τηρείται ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία / REUTERS/Alina Smutko
Κατερίνα Σερέτη

Δεν είναι μια φωτογραφία ούτε από ένα πεδίο μάχης, ούτε από μια κηδεία ενός ήρωα που έπεσε στο μέτωπο στην Ουκρανία.

Είναι η φωτογραφία ενός παιδιού το οποίο έκανε τα πρώτα του βήματα πριν από λίγα χρόνια την ώρα που η πατρίδα του πολεμούσε για την ελευθερία της, ενός παιδιού του πολέμου που δακρύζει την ώρα που τηρείται ενός λεπτού σιγή στο Ιρπίν της Ουκρανίας.

Το δάκρυ που κυλάει στο πονεμένο του πρόσωπο είναι η εικόνα του πολέμου που ξεκίνησε σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια από μια υπερδύναμη, τη Ρωσία εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας, της Ουκρανίας. Ενός πολέμου που ακόμα μαίνεται με το αίμα αθώων να χύνεται σχεδόν καθημερινά, με την Ευρώπη να αντιστέκεται στον αναθεωρητισμό.

Η Ευρώπη δεν αποδέχεται το δίκαιο του ισχυρού. Ενος ισχυρού, που έχασε όποιο δίκιο είχε (που δεν είχε), από τις 23 Φεβρουαρίου 2022 όταν ειρωνευόταν και λοιδορούσε όσους ρωτούσαν αν θα προχωρήσει σε εισβολή εναντίον της Ουκρανίας.

Σήμερα, 4 χρόνια μετά, παιδιά έχουν μείνει ορφανά, παιδιά κλαίνε και είναι φοβισμένα όπως τα παιδιά της φωτογραφίας, παιδιά έχουν δολοφονηθεί στον ύπνο τους στην αγκαλιά της μητέρας τους από τους βομβαρδισμούς εναντίον αμάχων, παιδιά έχουν απαχθεί και κανείς δεν γνωρίζει την τύχη τους.

Η Ευρώπη υψώνει ανάστημα και σήμερα απέναντι στον αναθεωρητισμό του Πούτιν και η ευχή όλων μας ας είναι σήμερα να σταματήσουν τα παιδιά να κλαίνε σε όποιο πολεμικό μέτωπο και σε όποια χώρα και αν ζουν.

Το ηρωικό Ιρπίν

Κατά την ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, διεξήχθη μάχη για τον έλεγχο της πόλης Ιρπίν. Έως τις 28 Μαρτίου 2022, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη. Η μάχη ήταν μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης για την περικύκλωση του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστάθηκαν στη ρωσική προέλαση στα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας Ιρπίν, Μπούτσα και Χοστομέλ. Η μάχη σημαδεύτηκε από σφοδρές αστικές μάχες. Σχεδόν το 70% της πόλης υπέστη σοβαρές ζημιές.

Κόσμος
9
