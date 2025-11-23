Κόσμος

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν την Δευτέρα – Η Άγκυρα θέλει «να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη»

Από τη Νότια Αφρική, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / REUTERS / Thomas Mukoya

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε την Κυριακή (23.11.2025), στο περιθώριο της Συνόδου της G20, ότι θα έχει την Δευτέρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών κινήσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την παρουσίαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες του σχεδίου που στοχεύει στην εκκίνηση μιας διαδικασίας ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσιας.

«Αύριο θα έχω τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν», επιβεβαίωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία επιδιώκει να συμβάλει ως διαμεσολαβητής: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».

