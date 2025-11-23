Κόσμος

Ουκρανία: Το Κίεβο έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση κοντά στη Μόσχα – Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην περιοχή του Ντνίπρο

Μια σημαντική ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση επλήγη κοντά στη Μόσχα, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει μία εβδομάδα μαζικών επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας
Κτίριο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Ντνίπρο
Κτίριο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Ντνίπρο / REUTERS / Mykhailo Moskalenko

Ένα μεγάλο συγκρότημα θέρμανσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χτυπήθηκε με drones από την Ουκρανία το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή (22–23.11.2025) κοντά στη Μόσχα στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά και αφήνοντας χωρίς θέρμανση αρκετές χιλιάδες νοικοκυριά μέσα στο χειμώνα.

Η επίθεση, μία από τις βαθύτερες που έχει πραγματοποιήσει το Κίεβο στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου, σημειώθηκε ενώ η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι τις τελευταίες ημέρες έχει εντείνει τους θανατηφόρους βομβαρδισμούς σε κατοικίες και υποδομές πολιτών.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να πλήξουν τον ενεργειακό σταθμό στη Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο Telegram και στο X —των οποίων αυθεντικότητα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί— διακρίνονται εκρήξεις και φλόγες.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Σατούρα κοντά στη Μόσχα χτυπήθηκε από ουκρανικό drone
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Σατούρα κοντά στη Μόσχα χτυπήθηκε από ουκρανικό drone / SOCIAL MEDIA / via REUTERS

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι ενεργοποίησαν εφεδρικά συστήματα για την αποκατάσταση της θέρμανσης, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Πλήγμα σε κατοικία στο Ντνίπρο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 75 ουκρανικά drones μέσα στη νύχτα, εκ των οποίων 36 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το αεροδρόμιο Βνούκοβο ανέστειλε τις πτήσεις του. Το Κίεβο δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση, όμως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X, κατήγγειλε μια νέα σειρά «ρωσικών εγκλημάτων» κατά αμάχων.

Στο Ντνίπρο, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ρωσικό drone χτύπησε κοντά σε πολυκατοικία, τραυματίζοντας δεκατέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Στη Νικόπολη, επίθεση με drone FPV προκάλεσε επίσης τρεις τραυματισμούς, εκ των οποίων δύο παιδιά. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, την περασμένη εβδομάδα η Ουκρανία δέχθηκε πάνω από 1.050 drones επίθεσης, σχεδόν 1.000 κατευθυνόμενες βόμβες και περισσότερους από 60 πυραύλους.

Κτίριο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Ντνίπρο
Κτίριο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Ντνίπρο / REUTERS / Mykhailo Moskalenko

Στο Τερνόπιλ, οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών στα συντρίμμια πολυκατοικίας που είχε πληγεί από ρωσικό πύραυλο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο απολογισμός είναι βαρύς: 33 νεκροί, ανάμεσά τους έξι παιδιά, ενώ ακόμη έξι άνθρωποι αγνοούνται. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε την αδιάκοπη προσπάθεια των σωστικών συνεργείων.

Την ώρα που ένας νέος γύρος διαβουλεύσεων πραγματοποιείται σήμερα (23.11.2025) στην Ελβετία, ανάμεσα σε Ουκρανούς αξιωματούχους και αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, ο Ζελένσκι υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης της παράδοσης συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υλοποιηθούν ταχύτερα οι συμφωνίες με τους εταίρους μας», τόνισε, ευχαριστώντας όσους «προστατεύουν ζωές» και «εργάζονται για την ειρήνη».

