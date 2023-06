Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται από τις πλημμυρισμένες περιοχές της Ουκρανίας μετά την καταστροφή του φράγματος της Χερσώνας την Τρίτη (6.6.2023), ενώ ήδη τρεις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί.

Οι αρχές της Ουκρανίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα από στέγες και πλημμυρισμένους δρόμους μετά την ανατίναξη του φράγματος της Χερσώνας.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άμεση πρόσβαση πλέον σε πόσιμο νερό, πολλοί έμειναν άστεγοι βλέποντας τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν, καλλιέργειες έχουν καταστραφεί, νάρκες έχουν εκτοπιστεί καθώς πλημμύρισαν ναρκοπέδια, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Κάτοικοι των κατεχόμενων παραπονέθηκαν πως η βοήθεια άργησε να έρθει.

Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι διασώστες χρησιμοποιούν βάρκες και ελικόπτερα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάποιοι κάτοικοι αρνήθηκαν να απομακρυνθούν και παραμένουν στα πλημμυρισμένα σπίτια.

Η πρώτη αναφορά για θύματα από την καταστροφή έγινε γνωστή, με έναν δήμαρχο να αναφέρει τρεις νεκρούς.

Τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν τόσο από τη ρωσική όσο και από την ουκρανική ελεγχόμενη πλευρά του ποταμού, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ η πραγματική κλίμακα της καταστροφής δεν έχει ακόμη διαφανεί σε μια πληγείσα περιοχή που φιλοξενούσε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους.

Οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές στα κατεχόμενα τμήματα της περιοχής της Χερσώνας ανέφεραν 15.000 πλημμυρισμένα σπίτια.

