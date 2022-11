Η Ουκρανία ζητεί πρόσβαση στο σημείο της χθεσινής έκρηξης στην ανατολική Πολωνία, την οποία δυτικοί αξιωματούχοι αποδίδουν σε πύραυλο της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε ο Ολέξιι Ντανίλοφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία ζητεί την διεξαγωγή κοινής έρευνας για το συμβάν με τους εταίρους της και να λάβει γνώση των πληροφοριών στις οποίες βασίσθηκαν τα συμπεράσματα των συμμάχων τους.

Το Κίεβο «είναι απολύτως ανοικτό σε μία ενδελεχή έρευνα της κατάστασης», έγραψε στην επίσημη σελίδα του Συμβουλίου στο Facebook.

Ukraine requests immediate access to the site of the explosion for representatives of @DefenceU and @DPSU_ua.