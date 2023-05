Πανδαιμόνιο επικράτησε στην Τουρκία, μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αντιπροσώπων, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (PABSEC).

Οι εικόνες έρχονται από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα.

Η εικόνες έντασης που κάνουν το γύρο του κόσμου, καταγράφηκαν όταν Ουκρανοί διέκοψαν την ομιλία Ρώσου αξιωματούχου.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



