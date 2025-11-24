Ουκρανοί στρατιώτες αντιδρούν στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ: «Είναι εντελώς ντροπιαστικό, κανείς δεν θα το στηρίξει»

Μπορεί το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων να έχει την στήριξη του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου, για να μπει επιτέλους ένα τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όμως οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή που αμύνονται για τη χώρα τους, φαίνεται να αντιδρούν με θυμό και οργή.

Στρατιώτες της Ουκρανίας, ρωτήθηκαν από το BBC να σχολιάσουν το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου από τη Ρωσία, λίγο μετά την δημοσίευση τμημάτων του σχεδίου και όπως φαίνεται οι περισσότεροι από τους 6 στο σύνολο που μοιράστηκαν τη γνώμη τους, αντιδρούν έντονα και με σκληρά λόγια.

Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για το προσχέδιο, έχουν γίνει και άλλα βήματα για να λυθούν κάποιες διαφωνίες, με αμερικανούς και ουκρανούς διαπραγματευτές να εργάζονται πάνω σε αλλαγές του σχεδίου και συνεχίζουν συνομιλίες για το «πλαίσιο ειρήνης», που όπως φαίνεται κερδισμένη βγάζει τη Μόσχα.

Για το αρχικό σχέδιο, ο Γιαροσλάβ από την ανατολική Ουκρανία είπε ότι «είναι χάλια… κανείς δεν θα το στηρίξει», ενώ ένας στρατιωτικός γιατρός με το όνομα Shtutser το χαρακτήρισε «εντελώς ντροπιαστικό σχέδιο ειρήνης, ανάξιο προσοχής».

Αντίθετα, ένας στρατιώτης με το ψευδώνυμο Snake τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάτι».

Η παραχώρηση εδαφών

Το σχέδιο που συντάχθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνεργασία με αξιωματούχους της Ρωσίας, παρουσιάστηκε σε μια περίοδο που η Μόσχα σημειώνει σημαντικές προόδους στο πεδίο της μάχης. Τον τελευταίο μήνα, η Ουκρανία έχασε περίπου 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 15% του Ντονμπάς, αλλά το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή, ακόμα και τα σημεία που υπερασπίστηκε για σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, αναφέρει το BBC.

«Ας το πάρουν», είπε για το Ντονμπάς ο Snake στο BBC. «Δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς στις πόλεις… Δεν πολεμάμε για τους ανθρώπους αλλά για τη γη, ενώ χάνουμε και άλλους ανθρώπους».

Ο Αντρίι, αξιωματικός του ουκρανικού επιτελείου, λέει ότι όσα προτείνονται για το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ είναι «οδυνηρά και δύσκολα», αλλά ίσως η χώρα να μην έχει άλλη επιλογή. «Δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε με τη στρατιωτική δύναμη που έχουμε», είπε.

Ο Ματρός, που πολεμά από το 2018, είπε ότι η παράδοση του Ντονμπάς «θα μηδενίσει όλες τις θυσίες» και «θα προσβάλλει τη μνήμη των πεσόντων».

Ο στρατιωτικός περιορισμός της Ουκρανίας

Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει περιορισμό του ουκρανικού στρατού σε 600.000 άτομα – λιγότερους από τους περίπου 800.000 που εκτιμάται ότι υπηρετούν σήμερα.

Ο Snake πιστεύει ότι πολλοί στρατιώτες θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο: «Τι νόημα έχει τόσο μεγάλος στρατός αν έχουμε εγγυήσεις ασφάλειας;» με τον Αντρίι να συμφωνεί και να τονίζει πως «ο κόσμος είναι κουρασμένος και θέλει να γυρίσει στις οικογένειες του. Η οικονομία δεν μπορεί να στηρίξει τόσο μεγάλο στρατό σε καιρό ειρήνης».

Αλλά ο Shtutser λέει ότι ο στρατός «είναι το μόνο που μας χωρίζει από την ήττα και τη σκλαβιά». Ο Ματρός χαρακτήρισε την πρόταση «παράλογη και χειριστική».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η αδύναμη Ευρώπη

Το σχέδιο των ΗΠΑ, αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει επίσης αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες.

Ο Γεβέν, χειριστής drone, πιστεύει ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι βασική εγγύηση ασφάλειας. «Μου αρέσει το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να στείλει στρατεύματα. Είναι ο μόνος τρόπος να νικήσουμε», είπε.

Όμως ο Αντρίι δεν πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει: «Η Ευρώπη αποδείχθηκε αδύναμη και διχασμένη». Ακόμη και οι ΗΠΑ, λένε άλλοι, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Στηρίζουν την ιδέα εκλογών

Το σχέδιο προτείνει εκλογές μέσα σε 100 ημέρες από το τέλος του πολέμου. Αυτή τη στιγμή το σύνταγμα της Ουκρανίας, απαγορεύει εκλογές σε καιρό πολέμου.

Υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση και κατηγορίες για διαφθορά εκατομμυρίων δολαρίων που διερευνώνται από τις αρχές. Δύο υπουργοί έχουν ήδη καρατομηθεί.

Οι στρατιώτες που μίλησαν στο BBC στηρίζουν την ιδέα εκλογών: «Φυσικά χρειάζονται – δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους σημερινούς κυβερνώντες», είπε ο Snake. Ο Αντρίι είπε ότι χρειάζεται «πλήρης επανεκκίνηση», αλλά όχι άμεσα.

Πολλοί στρατιώτες είναι κουρασμένοι από τον πόλεμο. Ο Γιαροσλάβ λέει ότι το σχέδιο «απλά δεν θα λειτουργήσει». Ο Ολεξάντρ το απορρίπτει με ύβρεις, ωστόσο, ο Αντρίι καταλήγει πως «Αν σταματήσει τον πόλεμο, τότε για μένα είναι αρκετό».