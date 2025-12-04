Κόσμος

Ουκρανός δημοσιογράφος στρίμωξε την «κρυφή» κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο» – «Δεν μπορώ να βοηθήσω» απάντησε

Πρόκειται για την κόρη της Σβετλάνα Κροβονίγκι που λέγεται ότι απέκτησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2003
Η «κρυή κόρη» του Πούτιν Ελιζαβέτα Κριβονόγκι
Η «κρυή κόρη» του Πούτιν Ελιζαβέτα Κριβονόγκι

Την Ελιζαβέτα Κριβονόγκι, την 22χρονη «κρυφή κόρη» του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, πέτυχε Ουκρανός δημοσιογράφος στο Παρίσι και την «στρίμωξε» για τα καλά.

«Πριν από τρεις εβδομάδες ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου. Πώς ζεις στην Ευρώπη σε αυτή την καταραμένη ήπειρο, τη GayEurope όπως την λέτε εσείς» της είπε αρχικά ο δημοσιογράφος με την 22χρονη «κρυφή» κόρη του Πούτιν που ζει στο Παρίσι με την ίδια να αρκείται στο «δεν έχεις άδεια να με τραβάς».

Όταν στη συνέχεια ο Ουκρανός δημοσιογράφος συνέχισε να την πιέζει ρωτώντας την αν στηρίζει τον πατέρα της, η 22χρονη απάντησε «τι σχέση έχω εγώ;».

«Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο. Θα μπορούσες να έρθεις στο Κίεβο και να λειτουργήσεις σαν ανθρώπιν ασπίδα, καλύτερη από τους Patriot. Μπορεί να πας στο Ποκροφοσκ για παράδειγμα» επέμεινε ο δημοσιογράφος αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. 

«Πώς φαντάζεσαι ότι μπορώ να πάω τώρα;» ρώτησε η 22χρονη για να πάρει την απάντηση «βεβαίως το φαντάζομαι. Δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο, θα σου αγοράσω εισιτήριο με δικά μου χρήματα». «Δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» απάντησε τελικά. 

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι

Η 22χρονη που δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο γεννήθηκε το 2003 μετά από σχέση που λέγεται ότι είχε ο Πούτιν και η μητέρα της, Σβετλάνα, η οποία τότε ήταν οικονόμος του Ρώσου προέδρου.

Η αποκάλυψη έγινε για πρώτη φορά μετά από έρευνα του ρωσικού μέσου ενημέρωσης Proekt το 2020, το οποίο επισήμανε την «φαινομενική ομοιότητά» της με τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησής της, η οποία φέρει το «Βλαντιμίροβα» που μεταφράζεται ως «κόρη του Βλαντιμίρ».

Το 2021 ο δολοφονημένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι αποκάλυψε το Instagram της 22χρονης στο οποίο, όπως υποστήριζε, αποτυπωνόταν η πολυτελής ζωή της και ο πλούτος της οικογένειάς της, που πολλοί αποδίδουν στη σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο.

