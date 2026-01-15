Ουκρανός οδοκαθαριστής συνέχισε τη δουλειά του την ώρα ρωσικής επίθεσης κι έγινε σύμβολο αντοχής στα social media

Ενώ ρωσικά drones τύπου Shahed πετούσαν πάνω από ουκρανικές πόλεις, ένας υπάλληλος καθαριότητας συνέχιζε ατάραχος τη δουλειά του: καθάριζε το χιόνι από τον δρόμο. Η σκηνή, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης, έγινε γρήγορα viral, μετατρέποντας τον άνδρα σε απρόσμενο ήρωα των social media.

Την ώρα που ο πόλεμος υπενθύμιζε με τον πιο απειλητικό τρόπο την παρουσία του και με τα ρωσικά drones πάνω από το κεφάλι του, ο Ουκρανός οδοκαθαριστής επέλεξε τη ρουτίνα αντί για τον πανικό.

“Shaheds” are flying, but the snow still needs clearing



During a Russian attack, a Ukrainian street cleaner simply kept doing his job — and became a social media hero. pic.twitter.com/2PfEvIwpcM — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Για πολλούς, η εικόνα του δεν συμβολίζει απλώς επαγγελματικό καθήκον, αλλά τη βαθύτερη αντοχή της ουκρανικής κοινωνίας: τη ζωή που συνεχίζεται ακόμη και κάτω από τον ήχο των drones.