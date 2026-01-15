Κόσμος

Ουκρανός οδοκαθαριστής συνέχισε τη δουλειά του την ώρα ρωσικής επίθεσης κι έγινε σύμβολο αντοχής στα social media

Το στιγμιότυπο από ρωσική επίθεση έγινε viral
Ουκρανός οδοκαθαριστής συνέχισε τη δουλειά του την ώρα ρωσικής επίθεσης
Ουκρανός οδοκαθαριστής συνέχισε τη δουλειά του την ώρα ρωσικής επίθεσης

Ενώ ρωσικά drones τύπου Shahed πετούσαν πάνω από ουκρανικές πόλεις, ένας υπάλληλος καθαριότητας συνέχιζε ατάραχος τη δουλειά του: καθάριζε το χιόνι από τον δρόμο. Η σκηνή, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης, έγινε γρήγορα viral, μετατρέποντας τον άνδρα σε απρόσμενο ήρωα των social media.

Την ώρα που ο πόλεμος υπενθύμιζε με τον πιο απειλητικό τρόπο την παρουσία του και με τα ρωσικά drones πάνω από το κεφάλι του, ο Ουκρανός οδοκαθαριστής επέλεξε τη ρουτίνα αντί για τον πανικό.

Για πολλούς, η εικόνα του δεν συμβολίζει απλώς επαγγελματικό καθήκον, αλλά τη βαθύτερη αντοχή της ουκρανικής κοινωνίας: τη ζωή που συνεχίζεται ακόμη και κάτω από τον ήχο των drones.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
163
118
115
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τουρκικά μέσα χρεώνουν στον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκμέρ Ιμάμογλου εξωσυζυγική σχέση με αθλήτρια του βόλεϊ
Την καταγγελία έκανε μια influencer και αναπαράγεται από φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε προεκλογική ομιλία πριν φυλακιστεί
Σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος της Ford που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προστατεύει παιδόφιλους: «Δεν το μετανιώνω»
Viral η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις κατηγορίες του εργάτης - Τον έβρισε και του έκανε χυδαία χειρονομία - Ο εργάτης δήλωσε πως είναι πολιτικά ανεξάρτητος και πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης
Ντόναλντ Τραμπ
Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη από πράκτορα ICE - Τραυματίστηκε στο πόδι μετανάστης από τη Βενεζουέλα
Στο νοσοκομείο ο τραυματίας αλλά και ο πράκτορας καθώς δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της περιοχής - «Το έκανε από άμυνα», υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Επεισόδια
Newsit logo
Newsit logo