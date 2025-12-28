Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για Τραμπ – Ζελένσκι: «Υπήρξε καλή πρόοδος, την οποία χαιρετίσαμε»

«Είχαμε μία καλή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη συνάντηση της Φλόριντα σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Αναφερόμενη στην εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες (28.12.2025) στη Φλόριντα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε για τις διαπραγματεύσεις των Προέδρων ΗΠΑ και Ουκρανίας:

«Υπήρξε καλή πρόοδος, την οποία χαιρετίσαμε. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουκρανία και τους εταίρους μας στις ΗΠΑ για να εδραιώσει αυτή την πρόοδο.

Κομβικής σημασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα», πρόσθεσε.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη διάρκειας δυόμισι ωρών συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι επήλθε συμφωνία σε ποσοστό 95%.