Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ μίλησαν για νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συζήτησε νωρίτερα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέες κυρώσεις στη Ρωσία.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Παράλληλα συμπλήρωσε πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία.