Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ μίλησαν για νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία
Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν και Ντόναλντ Τραμπ
Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συζήτησε νωρίτερα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέες κυρώσεις στη Ρωσία.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Παράλληλα συμπλήρωσε πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία.

Κόσμος
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια έφτασαν στην Βρετανία – Την Τετάρτη θα συναντηθούν με τον Κάρολο
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ
Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland – Αποκλειστικό μήνυμα και προσωπικές αναμνήσεις
Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρεται στο Space Mountain, το οποίο, όπως λέει, ήταν ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια στο πάρκο ενώ η Μέγκαν Μαρκλ προσθέτει: «Εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου»
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Ο Συριακός στρατός απέσυρε τα βαρέα όπλα του από τον νότο – Το σχέδιο για τη Σουέιντα και η πιθανή συμφωνία με το Ισραήλ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Νετανιάχου είχε δηλώσει στα τέλη Αυγούστου ότι η χώρα του διεξήγαγε συνομιλίες για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία, από όπου αποσύρθηκαν τα βαρέα όπλα
Άνθρωποι στέκονται δίπλα σε ένα κατεστραμμένο πυροβολείο τανκ, μετά από αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων μαχητών, σουνιτικών φυλών Βεδουίνων και κυβερνητικών δυνάμεων, στην πόλη Σουέιντα της Συρίας
