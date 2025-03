Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία είναι η ισχύς – Η αδυναμία γεννά περισσότερο πόλεμο

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε το δικό της «μήνυμα» υποστήριξης στην Ουκρανία ενόψει της σημερινής (02.03.2025) Συνόδου στο Λονδίνο, όπου θα τεθεί επί τάπητος η στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και η πορεία του πολέμου.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με σχετική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Πηγαίνω στο Λονδίνο για να επισημάνω τη συνεχή υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ο δρόμος προς την ειρήνη είναι η δύναμη. Η αδυναμία γεννά περισσότερο πόλεμο. Θα στηρίξουμε την Ουκρανία, αναλαμβάνοντας παράλληλα μια αύξηση της ευρωπαϊκής άμυνας».

Με αυτόν τον τρόπο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει με τον πιο εμφανή τρόπο την στάση της ΕΕ μετά την επεισοδιακό αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή (28.02.2025) στον Λευκό Οίκο.

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.



The path to peace is strength.



Weakness breeds more war.



We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.