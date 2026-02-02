Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη

«Πολύ σύντομα η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Piroschka

Η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη», ενώ η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί», τονίζει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επικοινώνησε σήμερα (02/02/2026) με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.
 
«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του τέταρτου έτος του βάναυσου πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές και κατοικίες», αναφέρει με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σημειώνει, επίσης, ότι «πολύ σύντομα» η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων – ως «μέσο πίεσης στη Ρωσία, προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνήσια πρόθεση για ειρήνη».
 
Παράλληλα, προσθέτει ότι «η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», αναφέροντας ειδικότερα τις «εκατοντάδες γεννήτριες» που έχουν αποσταλεί για θέρμανση και φως, το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και το υπό συζήτηση σχέδιο για ένα «ενοποιημένο Πλαίσιο Ευημερίας με την Ουκρανία και τους Αμερικανούς εταίρους μας».

