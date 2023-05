Νεαρός μαθητής Λυκείου στο Κολόμπους του Οχάιο επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν συμμαθητή του και τον πέτυχε αρκετές φορές, ενώ μάλιστα φαίνεται να τον κυνηγάει για να τον χτυπήσει και άλλο. Το σοκαριστικό βίντεο να κάνει τον γύρο του ίντερνετ και να προκαλεί ανησυχία για τη βία που βρίσκεται σε έξαρση στα σχολεία όλων των ΗΠΑ.

Στο σοκαριστικό βίντεο μέσα από το σχολείο του Οχάιο, ένας μαθητής με λευκό φούτερ φαίνεται να πλησιάζει έναν άλλον μαθητή που φοράει μαύρη μπλούζα. Ξαφνικά, ο δεύτερος τραβάει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και τον χτυπάει. Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει αλλά ο δράστης συνεχίζει να τον κυνηγάει!

Όταν έφτασε η αστυνομία στο Λύκειο, διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι στο σώμα του και η νοσοκόμα του σχολείου αλλά και οι διασώστες του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με πληροφορίες του Columbus Dispatch που μεταδίδει η DailyMail.

Ο νεαρός δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα, για την επίθεση με μαχαίρι κατά του συμμαθητή του, ενώ οδηγήθηκε στη φυλακή ανηλίκων της Φράνκλιν Κάουντι. Σύμφωνα με το Columbus Dispatch, δεν δόθηκε το όνομά του στη δημοσιότητα.

⚠️ WARNING



Very disturbing video from a felonious assault that happened yesterday at Mifflin HS.



It’s time @ColsCitySchools returns SRO’s and takes student, teacher, and staff safety serious.



Our children should be concerned with math tests, not being stabbed in school. pic.twitter.com/k0a56PkMOD