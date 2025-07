Ozzy Osbourne: Ο συγκινητικός τρόπος που η κόρη του Kelly τον τίμησε στο τελευταίο «αντίο» – Ο σπαραγμός της Sharon και οι χιλιάδες fans

«If I close my eyes forever…», λέει ένα τρυφερό κομμμάτι που είχε ερμηνεύσει μοναδικά ο Ozzy Osbourne με τη Lita Ford, σε ένα απίθανο ντουέτο.

Ο Ozzy Osbourne έκλεισε για πάντα τα μάτια του- φανταστείτε τι εικόνες αποτύπωσαν σε επτά δεκαετίες ζωής- , καθώς ακόμα και ένας «Πρίγκιπας του Σκότους» περνά στη σφαίρα της αιωνιότητας. Ο άλλοτε lead singer των Black Sabbath, μετά από μια ζωή με ουσίες, οργιώδεις ημέρες και νύχτες, ανεπανάληπτα lives, viral ευτράπελα και ό,τι χωράει σε μια rock ΄n’ roll ζωή, βρίσκεται από σήμερα (30.07.2025) στην «αγκαλιά» της βρετανικής γης.

Η κηδεία του «πατέρα» της metal μουσικής, έγινε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στη γενέτειρά του, την πόλη Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας όπου παρέστησαν χιλιάδες θαυμαστές και φυσικά η οικογένειά του.

Η Sharon Osbourne δακρυσμένη, έχοντας μαζί τα παιδιά της, Kelly και Jack άφησε λουλούδια στη μνήμη του συζύγου της, στο παγκάκι στη Γέφυρα των Black Sabbath, όπου χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον πρωτοπόρο της heavy metal.

SHARON LOOKS SO FRAGILE SHE'S LOST HER SOULMATE MY HEART BREAKS FOR HER, SENDING MY LOVE TO THE WHOLE OSBOURNE FAMILY TODAY #OzzyOsbourne #RIPOzzy pic.twitter.com/4h4XbaViRE
July 30, 2025

Η Kelly Osbourne φόρεσε τα χαρακτηριστικά μοβ γυαλιά του Ozzy σε μια συγκινητική αναφορά στον αγαπημένο της πατέρα.

#OzzyOsbourne‘s widow Sharon was in tears as she, her kids Jack, Kelly and Aimee Osbourne, Ozzy’s son Louis and other family members — including Jack and Kelly’s kids — waved to fans in Birmingham for his funeral pic.twitter.com/gH1VhfNAA5 — TooFab (@TooFab) July 30, 2025

Ο θρύλος του heavy metal, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τρίτη (22.07.2025) σε ηλικία 76 ετών, τιμήθηκε με μια αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν φίλοι και συγγενείς.

Ozzy Osbourne returns home



The metal legend’s funeral procession makes its way down Broad Street in his native Birmingham as fans line up to pay their respects



@yasminesummanx #OzzyOsbourne pic.twitter.com/d9gvJTgeIF — Rock Sound (@rocksound) July 30, 2025

Ο Ozzy είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η Kelly ήταν το «αγαπημένο του παιδί», λέγοντας σε συνέντευξη στο Rolling Stone ότι ήταν «σαν δύο σταγόνες νερό», καθώς εκφραζόταν με ενθουσιασμό για τη σχέση τους.

Η 40χρονη Kelly, μητέρα ενός παιδιού, έκρυψε τα δάκρυά της πίσω από τα χαρακτηριστικά γυαλιά που ήταν σήμα κατατεθέν της εμφάνισης του Ozzy.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών κρατώντας αφίσες, δίσκους και σύμβολα της μουσικής καριέρας του τραγουδιστή φώναζαν το όνομά του και τραγουδούσαν στίχους από το Crazy Train και το Iron Man.

«Σε αγαπάμε, Sharon» φώναξαν στη σύζυγο του αείμνηστου Ozzy και εκείνη ανταπέδωσε με το σήμα της ειρήνης.

Ο Ozzy και η Sharon Osbourne ήταν παντρεμένοι για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και έγιναν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού η ταραχώδης οικογενειακή τους ζωή παρουσιάστηκε στο ριάλιτι σόου του 2002, The Osbournes.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1982, γιόρτασε την 43η επέτειο γάμου του αυτόν τον μήνα, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Ozzy Osbourne στις 22 Ιουλίου.

Το 2022, η Sharon Osbourne είχε γράψει σε ανάρτηση στο Instagram: «Για πάνω από 52 χρόνια είμαστε φίλοι, εραστές, σύζυγοι, παππούς και γιαγιά και αδελφές ψυχές. Πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου. Σ’ αγαπώ Ozzy».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

Ο Osbourne είχε πει ότι δεν ήθελε η κηδεία του να είναι ένα «φεστιβάλ θλίψης» και στους δρόμους επικρατούσε λύπη σε συνδυασμό με εορταστικό κλίμα με μια μπάντα χάλκινων πνευστών σε στιλ Νέας Ορλεάνης να ηγείται της πομπής, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτόν τον μήνα, ο Osbourne έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Μπέρμιγχαμ, μαζί με πολλά συγκροτήματα της heavy metal, όπως οι Metallica, Slayer, Tool και Guns N’ Roses που απέτισαν φόρο τιμής στην κληρονομιά των Black Sabbath.

Όλα τα μηνύματα που αφήνουν οι θαυμαστές θα συλλεχθούν για να τα διαβάσει η οικογένεια Osbourne ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ.

«Δεν έχω δει ξανά τέτοιο πάθος από τους κατοίκους του Μπέρμιγχαμ για έναν μουσικό. Έχασαν τον “Πρίγκιπα του Σκότους”» δήλωσε στο BBC η αναπληρώτρια επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου, Σάρον Τόμσον.