Ozzy Osbourne: Παγκόσμια θλίψη μετά τον θάνατο του «Νονού της heavy metal» – Οι τελευταίες στιγμές του

Θρηνεί όλος ο πλανήτης από χτες (22.07.2025) με τον θάνατο του θρυλικού Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον κόσμο της ροκ μουσικής, για πάντα.

Για κάποιους ήταν γνωστός ως «Πρίγκιπας του Σκότους», «Νονός της heavy metal» και «Τρελός». Για κάποιους άλλους ήταν ο «Μεγάλος Ozz». Η ιδιοφυΐα πίσω από τους θρυλικούς Black Sabbath, είχε όνομα και επίθετο: Ozzy Osbourne. Δεν ήταν ένας απλώς μουσικός, ήταν το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, ένας αντιήρωας που εξέφρασε τις ανησυχίες, τους φόβους και τις ελπίδες μιας γενιάς -που έψαχνε ευκαιρία να ουρλιάξει– μέσα από την ιδιαίτερη φωνή του.

Μία σκοτεινή, απόκοσμη φωνή του, με riffs που έμοιαζαν με προφητείες και στίχους που μιλούσαν για κοινωνική αποξένωση και υπαρξιακή αγωνία, έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα κατεύθυνση στη ροκ μουσική. Άνοιξε το δρόμο σε μεταγενέστερα συγκροτήματα να εμπνευστούν και να πειραματιστούν από το «παιδί του», το είδος της heavy metal.

Δεν ήθελε να έχει την ταμπέλα του «metal», για να μην περιοριστεί καλλιτεχνικά μόνο σε αυτό, δήλωνε ότι ο ήχος του και των Sabbath είναι σκληρός, αλλά πως αποτελεί απλώς άλλο ένα ακόμη είδος της ροκ. Λίγοι τον πίστεψαν στην αρχή, όλος ο κόσμος τον ακολούθησε.

Μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής τίμησαν τον Ozzy, με αναρτήσεις στα social media, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του και λέγοντάς του ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την ανεπανάληπτη μουσική παρακαταθήκη και ιστορία που άφησε πίσω του.

Η δισκογραφία του μοιάζει ατελείωτη, ο ήχος του είναι μοναδικός, η φωνή του αναγνωρίζεται παγκοσμίως από τον πιο μεγάλο έως και τον πιο μικρό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος fan της ροκ και της metal, ούτε γνώστης μουσικής παιδείας για να μπορέσει να διακρίνει το ασύλληπτο ταλέντο που ήταν συσσωρευόμενο σε έναν μόνο άνθρωπο.

Χιλιάδες κόσμος «πάγωσε» στο άκουσμα ότι ο Ozzy πέθανε, κυρίως λόγω της τελευταίας του εμφάνισης live στο Μπέρμιγχαμ η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις πριν 2 εβδομάδες.

Τώρα, όλοι σπεύδουν στη γενέτειρά του, αλλά και στο αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και αφήνουν λουλούδια και αντικείμενα merch, στη μνήμη του θρύλου.

Ο Ozzy, έχοντας ήδη μακρά μουσική πορεία, το 2005 έγινε μέλος του UK Music Hall of Fame ως σολίστ αλλά και με τους Black Sabbath. Τιμήθηκε με αστέρια στο Hollywood Walk of Fame αλλά και στο Birmingham Walk of Stars.

«Η γέννηση της heavy metal»

Μέσα από τα στενά της εργατικής τάξης στο Μπέρμιγχαμ του 1948, ο Ozzy Osbourne βρήκε διέξοδο στη μουσική. Το 1968, μαζί με τους επίσης θρύλους Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward, ίδρυσε τους Black Sabbath και γέννησε ουσιαστικά το είδος της heavy metal, ένα είδος που έως τότε δεν υπήρχε καν ως ορισμός.

Άλμπουμ όπως το Paranoid, το Master of Reality και το Sabbath Bloody Sabbath δεν ήταν απλώς εμπορικές επιτυχίες, αλλά δίσκοι-μνημεία που ακόμα και σήμερα διδάσκονται σε μουσικά σχολεία.

Το 1979 απομακρύνθηκε από τους Black Sabbath, βυθισμένος στις καταχρήσεις και το χάος. Αντί όμως να σβήσει, επέστρεψε δυνατότερος.

Το Blizzard of Ozz του 1980, ήταν η αρχή μιας εντυπωσιακής solo καριέρας με τραγούδια όπως το Crazy Train και το Mr. Crowley, που απέδειξαν ότι ο Ozzy δεν ήταν απλώς μέρος ενός συγκροτήματος, αλλά μια αυθύπαρκτη μουσική δύναμη.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που προκάλεσε θόρυβο: Είτε δαγκώνοντας μια νυχτερίδα επί σκηνής, είτε καθηλώνοντας τα πλήθη με την ενέργειά του, είτε φωνάζοντας «Sharon!», το όνομα της συζύγου του, μπροστά από τις κάμερες του MTV.

Το πρόβλημα υγείας

Ακόμα και όταν το σώμα του άρχισε να τον προδίδει -με τη διάγνωση Parkinson, με πτώσεις, με χειρουργεία- δεν σταμάτησε ποτέ να επιστρέφει.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019, ο Osbourne νοσηλεύτηκε σε άγνωστη τοποθεσία με τη συμβουλή του γιατρού του λόγω επιπλοκών από γρίπη, αναβάλλοντας το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «No More Tours II».

Το πρόβλημα χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού» μετά από μια έξαρση της γρίπης, η οποία ο γιατρός του φοβόταν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πνευμονία, δεδομένης της σωματικής διάστασης των ζωντανών εμφανίσεων και ενός εκτεταμένου προγράμματος ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη σε χειμερινές συνθήκες.

Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2019, ο Osbourne είχε διακομιστεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι διοργανωτές της περιοδείας Live Nation δήλωσαν ότι ήλπιζαν ότι ο Ozzy θα ήταν «υγιής και γυμνασμένος» και θα ήταν σε θέση να τιρήσει τις ημερομηνίες της περιοδείας τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία τον Μάρτιο.

Αργότερα ο Osbourne ακύρωσε εντελώς την περιοδεία και τελικά όλες τις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για το 2019, αφού υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από πτώση στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ενώ ακόμα ανάρρωνε από πνευμονία. Τον Φεβρουάριο του 2019 διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, την οποία αποκάλυψε δημόσια τον Ιανουάριο του 2020.

Έχασε την ικανότητά του να περπατάει λόγω της ασθένειας. Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Ozzy ακύρωσε την περιοδεία του 2020 στη Βόρεια Αμερική, αναζητώντας θεραπεία στην Ελβετία μέχρι τον Απρίλιο. Το 2020, ο Osbourne αποκάλυψε επίσης ότι είχε εμφύσημα.

Ο Ozzy Osbourne πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, 17 ημέρες μετά την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στην αποχαιρετιστήρια συναυλία Back to the Beginning. Μια δήλωση της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του τη στιγμή του θανάτου του στο Μπέρμιγχαμ.

Οι τελευταίες του στιγμές

Για δεκαετίες ο Ozzy Osbourne ζούσε στην Αμερική, την οποία διακήρυττε με τον χαρακτηριστικό τρόπο: «Τα πάντα είναι γελοία». Αλλά στις τελευταίες του εβδομάδες, ο θρύλος των Black Sabbath επέστρεψε στο σπίτι του στο Μπέρμιγχαμ, δίνοντας μια θεαματική αποχαιρετιστήρια συναυλία λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο Ozzy πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη», όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε ανάρτηση στο Instagram. Τον παρηγορούσε η σύζυγός του Sharon, και τα παιδιά τους, Aimee, Kelly και Jack.

Πηγές κοντά στην οικογένεια ανέφεραν ότι ο θάνατος του Ozzy ήταν «απροσδόκητο να γίνει τόσο σύντομα», όμως τα παιδιά του ήταν τόσο ευγνώμονες που ήταν κοντά του τις τελευταίες μέρες του.

Οι κόρες του Ozzy, η 41χρονη Aimee, και η 40χρονη Kelly, ήταν εκεί για να τον φροντίσουν μόλις την περασμένη εβδομάδα, αφού πέταξαν από το Λος Άντζελες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δήλωσε πηγή στη Mail.

Ένας στενός φίλος της οικογένειας δήλωσε στο δημοσίευμα: «Ο Ozzy προοριζόταν πάντα να επιστρέψει στη Βρετανία για να ζήσει στο Buckinghamshire, ήταν το μέρος όπου η Sharon είχε περάσει τόσο καιρό προετοιμάζοντας το οικογενειακό τους σπίτι γι’ αυτόν.

Η Kelly ήταν πολύ συχνά στο σπίτι την τελευταία εβδομάδα περίπου, το ίδιο και η Aimee. Είναι τρομερά λυπηρό για όλους τους, πραγματικά ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να συνεχίσει για λίγο ακόμα. Αλλά είναι τόσο υπέροχο που είχε τα παιδιά του γύρω του τις τελευταίες μέρες του».

Εκπλήρωσε το όνειρό του να εμφανιστεί άλλη μια φορά με τα αρχικά μέλη των Black Sabbath, καθώς «έβαλαν φωτιά» στο Villa Park με τη συναυλία Back To The Beginning. Ο Ozzy ήταν αποφασισμένος να επιστρέψει στη σκηνή για μια τελευταία φορά, παρά την κακή του υγεία.

Όταν ρωτήθηκε, σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Μάιο, για την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του, ο Ozzy είπε: «Είναι ένα αντίο όσον αφορά τις ζωντανές μου εμφανίσεις… τι σπουδαίος τρόπος για να αποσυρθώ».

«Πίσω στην αρχή»

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στις 5 Ιουλίου 2025, ανέβηκε ξανά στη σκηνή με τους Black Sabbath, στο Villa Park του Birmingham, σε μια επική συναυλία με τίτλο Back to the Beginning. Καθισμένος στον «σκοτεινό» θρόνο του, μπροστά σε 45.000 θεατές, τραγούδησε για τελευταία φορά, με βλέμμα καθαρό, με καρδιά και φωνή που ακόμα είχε μέσα της τον πυρήνα της «μεταλλικής επανάστασης».

Η στιγμή ήταν γεμάτη από συμβολισμούς -ο Ozzy, ο μύθος του metal, γύρισε στο Birmingham, εκεί που ξεκίνησε, για να δώσει τον ύστατο χαιρετισμό, όχι ως θρύλος, αλλά ως άνθρωπος. Και οι Sabbath δεν ήταν μόνοι… μεταξύ άλλων, Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool και Pantera συμμετείχαν, διαμηνύοντας το μήνυμα: Eδώ είναι η ρίζα, εδώ γεννήθηκε κάτι που θα υπάρχει για πάντα.

Τα λόγια μετά ήταν μια ωδή στον Ozzy. Ο James Hetfield, ο frontman των Metallica, είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς τους Sabbath δεν θα υπήρχαν οι Metallica. Σας ευχαριστούμε που δώσατε νόημα στη ζωή μας», ενώ ο Tom Morello των Rage Against The Machine/Audioslave χαρακτήρισε το show ως «η καλύτερη heavy metal συναυλία όλων των εποχών».

Αυτή η στιγμή ήταν σαν να σφράγισε ολόκληρη τη ζωή του – ένας frontman που έδωσε τα πάντα -παρά την εμφάνιση και την εικόνα ενός ηλικιωμένου άντρα καθισμένου- και άφησε τον κόσμο να τον χαιρετήσει με αγάπη και αναγνώριση… για τελευταία φορά.

Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια εικόνα: Ο Ozzy δεν έδωσε απλώς έναν επίλογο· έγραψε με την φωνή και τη στάση του το τελευταίο κεφάλαιο μιας ζωής που ώθησε το heavy metal από τα γκαράζ στην ιστορία.

Η απώλειά του δεν είναι το τέλος ενός καλλιτέχνη. Είναι η σφραγίδα, που όρισε τον ήχο, τη στάση και τη φιλοσοφία του σκληρού ήχου για πάνω από μισό αιώνα. Ο Ozzy ήταν σκοτεινός, αστείος, παθιασμένος, υπερβολικός, αυθεντικός. Ήταν μια ενέργεια που δεν μπορούσε να τιθασευτεί.

Και τώρα που έσβησε, το μόνο που μένει είναι να δυναμώσουμε λίγο παραπάνω την ένταση και να αφήσουμε τη φωνή του να μας συνοδεύει για πάντα… All aboard.